OM Mercato : Jorge Sampaoli affiche déjà un énorme regret

Publié par Timothée Jean le 11 septembre 2021 à 03:05

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a passé en revue l’actualité de l’Olympique de Marseille. L’entraineur marseillais a notamment exprimé un gros regret concernant le recrutement olympien.

OM Mercato : Sampaoli voulait un renfort offensif

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival très pertinent. Sous la houlette de Pablo Longoria, le club phocéen est parvenu à boucler l’arrivée de dix nouvelles recrues de qualité. L' OM a également perdu quelques éléments lors de cette fenêtre de transferts.

Lucas Perrin, Nemanja Radonjic ou encore Dario Benedetto ont quitté le navire olympien lors de cette fenêtre de transfert. Tous ces départs ont été compensés, sauf celui de Benedetto. De ce fait, l’entraineur Jorge Sampaoli se retrouve sans un véritable avant-centre pour épauler Arkadiusz Milik en attaque. Pourtant, ce ne sont pas les pistes offensives qui manquaient.

Présent en conférence, le patron du banc marseillais s’est exprimé sur le sujet. Jorge Sampaoli regrette qu’un avant-centre n’ait pas rejoint l’Olympique de Marseille cet été. « Il y a la position de l'entraîneur et celle du club. Nous devons accepter ce qui se passe et travailler. Nous aurions aimé avoir un attaquant de plus, mais nous devons continuer à travailler », a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Sampaoli heureux de l’arrivée d’Amine Harit

S’il souhaitait recruter un avant-centre, Jorge Sampaoli a finalement vu arriver un nouveau milieu offensif en toute fin de mercato. Amine Harit a rejoint l’ OM sous la forme d’un prêt en provenance de Schalke. Et l’entraineur marseillais semble satisfait de cette dernière recrue estivale. « Amine Harit a une grande capacité d'élimination des adversaires avec ses passes et ses dribbles. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous. C'est un très grand joueur, il va nous apporter beaucoup », a-t-il ajouté. Jorge Sampaoli compte donc se contenter de son effectif actuel, du moins jusqu'au prochain mercato hivernal.