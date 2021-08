OM : Terrible annonce de Sampaoli pour Arkadiusz Milik

Publié par Ange A. le 07 août 2021 à 08:15

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a fait le point sur son groupe avant d’affronter Montpellier dimanche. Le coach marseillais a notamment lâché une terrible confidence sur Arkadiusz Milik, blessé au genou depuis la fin de saison dernière.

La tuile se confirme pour Arkadiusz Milik

Actuellement blessé, Arkadiusz Milik a raté l’Euro 2020 avec la Pologne et la préparation estivale avec l’Olympique de Marseille. Dimanche, l’attaquant de 27 ans sera sur le flanc lors de la première sortie de l’OM pour la saison 2021-2022. Confirmation vient d’être donnée par Jorge Sampaoli. Le coach marseillais a même indiqué que l’absence du Polonais sur les pelouses sera plus longue que prévue. À en croire le technicien argentin, l’ancien Napolitain ne fera pas son retour à la compétition avant un mois et demi. « Pour Milik, il y a au moins un mois et demi pour retrouver le groupe. Cela a été plus long que prévu », a expliqué l’entraîneur de Marseille en conférence de presse.

Un terrible coup dur pour Marseille

Blessé au genou, Arkadiusz Milik devrait donc, sauf nouveau coup dur, signer son retour à la compétition entre la 6e et la 7e journée. Arrivé en prêt au dernier mercato d’hiver, le Polonais s’est révélé comme un véritable atout offensif pour l’Olympique de Marseille. L’avant-centre de 27 ans a planté 10 buts et délivré une passe décisive en 16 apparitions sous la tunique marseillaise. Reste plus qu’à espérer qu’il retrouve son meilleur niveau de jeu une fois de retour de blessure. En attendant le retour de son buteur fétiche, Jorge Sampaoli exhorte sa direction de lui fournir de nouveaux renforts, surtout au moment où Dario Benedetto est annoncé sur le départ. L’attaquant argentin a été relégué dans la hiérarchie des attaquants par le Polonais. Il est annoncé ces dernières heures chez les Espagnols du Bétis Séville.