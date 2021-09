LOSC : Gourvennec s'explique après la défaite contre Lorient

Publié par Ange A. le 11 septembre 2021 à 03:45

Nouvel entraîneur du Lille OSC, Jocelyn Gourvennec est à la peine pour ses débuts sur le banc du champion de France en titre. Le LOSC a concédé une nouvelle défaite vendredi en ouverture de la 5e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Le LOSC surpris par le Lorient avant Wolfsburg

La défense du titre est mal embarquée pour le Lille OSC. Vendredi, le LOSC a subi une nouvelle défaite en Ligue 1 Uber Eats. Les Dogues se sont inclinés (2-1) sur la pelouse du FC Lorient en ouverture de la 5e journée du championnat. Une défaite d’autant plus surprenante que les Merlus comptaient trois absents pour la réception du champion de France en titre. Le club Morbihan a ouvert le score dès la 7e minute de jeu par Armand Laurienté. Si Burak Yilmaz a permis aux visiteurs de revenir au score avant la demi-heure de jeu (25e, s.p), Terem Moffi a offert la victoire aux siens en fin de rencontre (87e). Une nouvelle désillusion pour Jocelyn Gourvennec avant la réception de Wolfsburg mardi en Ligue des champions.

L’analyse de Jocelyn Gourvennec après le faux pas au Moustoir

L’entraîneur du Lille OSC n’a pas manqué d’exprimer sa déception suite à la prestation des siens. Le coach du LOSC révèle d’ailleurs qu’il n’espérait pas plus qu’un match nul vu le niveau affiché par ses poulains. « Ce soir, on n’a pas répondu présent. On a été battus dans l’engagement par Lorient. On aurait pu prendre 1 point, je ne pense pas qu’on aurait pu gagner […] Quand on perd un match on peut toujours tout remettre en question, les choix, la compo… Mais on n’a pas répondu présent sur le terrain, on ne peut pas prétendre à mieux en faisant des matchs pas suffisamment maîtrisés », a relevé Jocelyn Gourvennec au micro de Prime Video.

Le successeur de Christophe Galtier reconnaît également que « c’est toujours difficile pour une équipe championne en titre d’enchaîner la saison d’après ». Après 5 journées de Ligue 1, Lille compte seulement une victoire pour deux défaites et autant de nuls. Le club nordiste pointe provisoirement à la 10e place.