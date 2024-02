FC Nantes : Menacé, Gourvennec prépare un gros coup contre Lorient

Menacé par le clan Waldemar Kita sur le banc du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec sait qu’il n’a plus droit à l’erreur. Le coach nantais prépare donc au mieux le voyage à Lorient.

Le FC Nantes et Jocelyn Gourvennec en difficulté en Ligue 1

Le choc sera dur entre le FC Nantes et le FC Lorient. En conférence de presse avant ce match, le technicien de Nantes, Jocelyn Gourvennec a évoqué ses objectifs pour cette rencontre : amener les Nantais dans la zone de barragiste. Il est prêt à relever ce challenge. « On va être dans la bagarre, on est prêt à ça et à se battre. Se mettre à l’abri le plus tôt possible, c’est toujours le challenge qu’on s’est fixé », a déclaré Gourvennec.

Nantes est en grande difficulté cette saison en Ligue 1. Une victoire face à Lorient est nécessaire. Il occupe la 16e place avec 22 points. Le coach nantais envisage de remporter les deux prochains matchs contre le FC Lorient et Metz, qui sont des adversaires abordables.

Plusieurs joueurs forfaits au FC Nantes

Gourvennec a fait le point des joueurs disponibles pour cette rencontre. Il déplore plusieurs absences pour ce déplacement. Ignatius Ganago, Bastien Meupiyou et Kelvin Amian sont forfaits. Alban Lafont a repris l’entraînement, mais est incertain. Kelvin s’entraîne individuellement.

Gourvennec rassure que les mauvais résultats n’empêchent pas la compréhension au sein de son équipe. Les joueurs sont solidaires et travaillent pour l’atteinte des objectifs de la saison. « Je trouve que, malgré des résultats insuffisants et on en convient tous, tout le monde tend vers le même objectif. Il y a beaucoup de solidarité en interne », a expliqué l’entraîneur.