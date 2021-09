PSG : Un changement historique annoncé au Parc des Princes !

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2021 à 13:35

Le 14 août dernier, pour la réception du RC Strasbourg (4-2), c'est un titre de DJ Snake qui avait accueilli les joueurs du PSG à leur entrée sur la pelouse. Un changement historique qui ne passe pas chez tout le monde.

Le PSG va changer Phil Collins à l'entrée des joueurs !

D’après les renseignements recueillis par le quotidien Le Parisien, le changement de « Who Said I Would », la chanson de Phil Collins jouée à porte d'Auteuil depuis 1992, en bande-son de l'entrée des joueurs contre le Racing Club de Strasbourg lors de la deuxième journée de Ligue 2 n'était pas du tout une erreur technique. Le club de la capitale souhaite changer son image avec l'utilisation de nouvelles musiques, comme celle de DJ Snake, utilisée lors de la rencontre contre les Strasbourgeois. Une décision du club d’ailleurs confirmée par Fabien Allègre, directeur de la diversification du Paris Saint-Germain.

« Ce n’était pas une erreur. Que l’on soit très attaché à ce son, je l’entends, et notre volonté n’est pas de l’éliminer de tous nos matchs. Mais pourquoi ne pourrait-on pas avoir le Go West ou le Phil Collins lors de l’arrivée des joueurs pour l’échauffement ? J’ai eu beaucoup de retours positifs de gens qui ont apprécié le morceau. On peut ne pas être d’accord, mais on échange. Et on fera des réglages. Mais n’empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé. Si on avait eu ce même raisonnement pour tout ce qu’on a fait depuis dix ans, à commencer par un des signes les plus importants qui est le maillot, on n’en serait pas là où on en est aujourd’hui », a le dirigeant parisien. Aussitôt annoncée, cette décision est déjà combattue.

Le Qatar défie les Ultras, Riolo pique une colère

Le Paris Saint-Germain semble donc avoir décidé de réaliser un sacré bouleversement en changeant la musique d'entrée des joueurs passant de l'historique « Who Said I Would » de Phil Collins à « Intro » de DJ Snake, joué au début de ses concerts lors de sa tournée accompagnant son disque « Carte Blanche » sorti en 2019. Daniel Riolo, qui est très attaché à l’histoire des Rouge et Bleu, s'offusque contre une telle idée.

« Ça n’était pas une erreur… un mensonge oui. Fabien Allègre marketing PSG assume insulter un bout d’histoire du club. On efface Phil Collins. Les supporters du PSG et pas que les Ultras vont accepter ça ? Et DJ Snake qui se dit supporter du club devrait lui même refuser une telle honte ! Ce genre de délires marketing ont été essayés dans pas mal de clubs. OM, Bordeaux par exemple. Les supporters n’ont pas accepté. Curieux de voir ce que vont faire ceux du PSG », lance le journaliste de RMC Sport sur son compte Twitter. La réception de Clermont cet après-midi donnera donc une idée sur la réaction des Ultras face à ce changement du club.