AS Monaco : L'analyse de Kovac après la défaite contre l'OM

Publié par Ange A. le 12 septembre 2021 à 05:45

L’AS Monaco est vraiment à la peine en ce début de saison. Actuellement 14e du classement, le club de la Principauté s’est incliné samedi à domicile contre l’Olympique de Marseille.

L’AS Monaco sombre encore contre Marseille

Nouvelle contreperformance pour l’AS Monaco. Troisième de Ligue 1 la saison dernière, le club de la Principauté éprouve des difficultés en ce début de saison. Samedi, l’ASM a essuyé sa troisième défaite de la saison après 5 journées de championnat. Le club princier s’est incliné (0-2) à Louis II face à l’Olympique de Marseille. Privé de Dimitri Payet, son homme en forme en ce début de saison, le club phocéen s’en est remis à Bamba Dieng. Le jeune attaquant sénégalais y est allé de son doublé pour offrir la victoire à l’ OM. Pour Niko Kovac, ce résultat est mérité pour les visiteurs.

Le constat froid de Niko Kovac après Marseille

Pour le technicien croate, l’addition aurait même davantage être plus salée contre l’Olympique de Marseille. L’entraîneur de l’AS Monaco reconnaît également que son équipe est encore loin du niveau affiché la saison dernière. Le coach du club du Rocher assure néanmoins ne pas être inquiet. « On pensait peut-être que les choses seraient plus faciles que la saison dernière, mais il faut se retrousser les manches […] Ce n’était pas notre match. Ils ont mérité leur victoire. Aujourd’hui, ça aurait pu faire 3 ou 4-0. Compliments à eux. On doit augmenter dès que possible nos qualités […] Je ne suis pas inquiet, c’est tout l’ensemble qu’on doit améliorer », a assuré Niko Kovac après la rencontre. Battu par Marseille, l’ASM joue les Autrichiens de Sturm Graz jeudi en Ligue Europa. Le pensionnaire de Louis II défiera ensuite l’OGC Nice lors de la prochaine journée de Ligue 1 Uber Eats.