AS Monaco Mercato : Officiel, l'ASM tient le successeur de Kovac

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2022 à 20:24

L’AS Monaco tient le successeur de Niko Kovac. Comme pressenti, c’est Philippe Clement qui a été choisi par la direction du club du Rocher.

L'AS Monaco engage Philippe Clement jusqu'en 2024

Sans surprise, l’AS Monaco a porté son choix sur Philippe Clement au poste d’entraîneur principal. Il succède ainsi à Niko Kovac limogé la semaine dernière. Dans son communiqué officiel, l’ASM fait précisé la durée du contrat de son nouveau coach. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Philippe Clement au poste d’entraîneur. Le technicien flamand a paraphé un contrat de 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024 », a appris le club de la Principauté.

Les Monégasques ont souligné ensuite que le remplaçant de Niko Kovac est un gagneur et un adepte du beau jeu. « Fort de trois titres de champion de Belgique consécutifs acquis avec un jeu conquérant, Philippe Clement a une expérience certaine dans les compétitions européennes (40 matchs dirigés) et sa carrière est marquée par une progression constante », s’est réjoui l’AS Monaco.

Qui est le successeur de Niko Kovac ?

Philippe Clement (47 ans) est un ancien défenseur ou milieu défensif belge (plus de 500 matchs disputés). Il a été international entre 1998 et 2007 et a totalisé 38 sélections (1 but) avec les Diables Rouges. Devenu technicien après sa retraite, il est l’entraîneur du Club Bruges (en Belgique) depuis 2019. Il a été champion de Belgique 3 fois (en Jupiler par League). D’abord avec le KRC Genk (2019) puis avec le club Bruges (2020 et 2021). À l’issue de l’exercice 2018-2019, il avait été couronné du titre de meilleur entraîneur de l’année. Ce qui lui avait valu d’être débauché par Genk.

Depuis le début de sa carrière d’entraîneur au Beerschot VAC en 2017, le nouveau patron du staff technique de l’AS Monaco n’avait jamais dirigé une équipe en dehors de son pays natal. Philippe Clement est aussi reconnu pour faire progresser les jeunes joueurs. « À Bruges, sa capacité à faire progresser la jeune génération a été particulièrement remarquée, notamment pour Noa Lang (22 ans, éblouissant face au PSG en décembre 2021), Charles De Ketelaere (20 ans, 12 buts et 8 passes décisives cette saison) ou Stanley Nsoki (22 ans, ex-PSG) », souligne Ouest-France.