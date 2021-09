Mercato OM : Des nouvelles d'un coup de génie de Longoria

Publié par Gary SLM le 12 septembre 2021 à 20:37

Pablo Longoria, le président très actif de l’ OM, va devoir se surpasser avant de réaliser le coup de génie qu’il s’est réservé pour le mercato hivernal.

De la concurrence pour l'OM sur la nouvelle piste de Longoria

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a été fantastique lors du mercato estival qui vient de passer. Le dirigeant espagnol a bouclé près de 11 dossiers cet été en plus de s’être réservé quelques pistes à travailler pour les mois à venir. Un de ses prochains coups de génie a un nom, Giacomo Raspadori.

Pour ce joueur de Sassuolo, tout juste âgé de 21 ans, le patron de l’OM a déjà avancé ses pions. Juste pour avoir une idée, le jeune Giacomo est comparé en Italie à Sergio Agüero, un des meilleurs joueurs offensifs du moment en Europe. D’autres médias de son pays n’hésitent pas à le comparer à Antonio Di Natale (auteur de 686 matches et de 300 buts entre 1996 et 2016). La nouvelle lumière de Sassuolo monte très vite en valeur. Le buteur polyvalent a pris 10 millions d’euros sur son prix entre décembre passé et fin août 2021.

C’est sur ce joueur que le dirigeant du club phocéen s’est positionné en attendant le mercato hivernal. Selon les premières informations venant de l’entourage de l’attaquant, une arrivée en Ligue 1 dont l’image a été rehaussée par la signature de Lionel Messi, au PSG, n’est pas pour lui déplaire. Participer à l’adversité avec Neymar, Mbappé et la Pulga est la meilleure façon pour lui de se mettre en avant, d’où son intérêt réciproque pour l’écurie phocéenne.

Giacomo Raspadori également courtisé par l'Inter et Leipzig

Seulement, les Olympiens ne sont déjà plus seuls sur ce dossier, selon Daniele Longo. Ce dernier fait savoir que deux clubs se positionnent aussi sur cette piste. Le RB Leipzig et l’Inter Milan seraient désormais les adversaires à effacer pour l’Olympique de Marseille sur cette piste Giacomo Raspadori. Autant dire que la manœuvre s’annonce difficile pour le joueur estimé cet été à 15 millions d’euros et qui ne devrait pas tarder à prendre une nouvelle fois de la valeur marchande.

Pablo Longoria devra donc bien affuter ses armes sur ce dossier au risque de se faire prendre de vitesse par ces deux nouveaux concurrents.