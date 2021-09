Bordeaux Mercato : C’est presque fait pour M’Baye Niang !

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2021 à 22:25

Poussé vers la sortie au Stade Rennais, M’Baye Niang intéresse les Girondins de Bordeaux. L’arrivée de l’attaquant de 26 ans est même presque bouclée du côté de la Gironde.

Accord proche entre Bordeaux et Rennes

En quête d’un avant-centre pour compenser le départ de Nicolas De Préville au FC Metz, les Girondins de Bordeaux ont jeté leur dévolu sur M’baye Niang. N’entrant pas dans les plans de Bruno Genesio, l’international sénégalais dispose d’un bon de sortie pour quitter le Stade Rennais depuis l’été. Mais faute d’offre concrète, l’ancien attaquant de l’AC Milan est resté en Bretagne. Il devrait toutefois rejoindre les Girondins de Bordeaux en tant que joker. D’après les informations du journal L’Équipe, les négociations entre les dirigeants des deux équipes seraient même à un stade avancé.

« Un accord entre les deux clubs est très proche d'être trouvé. La présence de l'international sénégalais au centre d'entraînement bordelais signifie que les négociations devraient aboutir très vite », rapporte le quotidien sportif.

M'Baye Niang attendu à Bordeaux mardi

Poussé vers la sortie à Rennes depuis l’avènement de Bruno Genesio sur le banc des Rouge et Noir, M’Baye Niang se rapproche des Girondins de Bordeaux. Un accord est proche entre les deux clubs et le joueur de 26 ans est attendu demain au Haillan et pourrait s’engager dans la foulée.

« L'attaquant du Stade rennais M'Baye Niang est bien parti pour s'engager avec les Girondins en tant que joker. Le Sénégalais est attendu au Haillan ce mardi », précise L’Équipe ce lundi soir. Toujours selon la même publication sportive, le natif de Meulan pourrait même débuter avec le club bordelais dès ce week-end face à l’AS Saint-Étienne, l’équipe qu’il a failli rejoindre il y a un an, à Geoffroy-Guichard. Pour rappel, le compatriote de Sadio Mané est lié au Stade Rennais jusqu'au 30 juin 2023 et Transfermarkt l'évalue à 4,5 millions d'euros.