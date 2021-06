Stade Rennais Mercato : Genesio a trouvé le successeur de Niang

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 00:30

Sous contrat jusqu’en juin 2023, M’Baye Niang pourrait quitter le Stade Rennais en cas d’offre satisfaisante cet été. Bruno Genesio, l’entraîneur du club breton, a même déjà identifié le successeur de l’attaquant sénégalais.

Stade Rennais : Genesio ne compte pas sur M’Baye Niang

De retour au Stade Rennais après un prêt de quatre mois en Arabie Saoudite, à Al-Ahli, M'Baye Niang ne va pas faire de vieux os en Bretagne. Sous contrat encore pour deux ans, le joueur de 26 ans n’entre pas dans les plans de Bruno Genesio. Selon plusieurs sources étrangères, le FC Porto s’est d’ores et déjà positionné pour s’attacher les services de l’ancien avant-centre de l’AC Milan durant ce mercato estival. Anciennement avec Gregory Gélabert, M'Baye Niang a d’ailleurs changé d’agent en confiant la gestion de ses intérêts à Badou Sambagué.

BS GROUP représente notamment Mohamed Simakan (RB Leipzig), Timothy Weah (LOSC), Sekou Mara (Girondins de Bordeaux), Jordy Gaspar (Grenoble) ou encore Pierre Ekwah (West Ham). Du côté de Rennes, Bruno Genesio et son staff préparent la reprise sans penser à M’Baye Niang puisqu’ils s’occupent déjà de sa succession.

Cédric Bakambu prêt à revenir en France ?

Même s’il ne le connaît pas personnellement, Bruno Genesio ne compte pas s’appuyer sur M’Baye Niang la saison prochaine. Et le nom de Cécric Bakambu est évoqué pour remplacer l’attaquant du SRFC. En effet, d’après les informations de l’insider YohZe, les dirigeants du Stade Rennais ont inscrit le nom de l’ancien buteur de Villareal sur la liste des joueurs à recruter cet été.

« Réflexion actuellement à Rennes sur le poste d'attaquant. Le club réfléchit très sérieusement au profil de Cédric Bakambu que Bruno Genesio a bien connu lors de son passage en Chine », assure Yohze sur Twitter. Toutefois, les Bretons devront faire vite dans ce dossier puisque selon Fernando Roig Negueroles, le président de Villareal, l’international congolais souhaite revenir chez les récents vainqueurs de l’Europa League.

« Le joueur dit toujours qu’il veut revenir dans l’équipe, qu’il veut être le meilleur buteur de l’histoire du club. Nous avons toujours eu son affection et prédisposition », indiquait récemment le dirigeant espagnol dans des propos relayés par le quotidien AS. Et ce n’est pas tout. D’après le média turc Aspor, Cédric Bakambu a été proposé tout récemment à Fenerbahçe par son manager.

« Le contrat de Bakambu avec Guoan expire à la fin de l’année. Mais nous pouvons terminer le transfert avec des frais raisonnables », révèle le média sportif. Après avoir quitté Sochaux, le natif d’Ivry a évolué à Busaspor entre 2014 et 2015.