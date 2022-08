AC Ajaccio Mercato : Une arrivée imminente en attaque à l’ACA

Publié par ALEXIS le 01 août 2022 à 14:15

AC Ajaccio Mercato : Alors que le nom de M’Baye Niang est associé à l’ACA, le coach du club promu en Ligue 1 a lâché un indice sur l’attaquant.

AC Ajaccio Mercato : Pantaloni lâche un indice sur l'attaquant

L’entraîneur de l' AC Ajaccio attend encore un avant-centre en plus des six recrues déjà enrôlées cet été. À l’issue du dernier match de préparation disputé contre le FC Lorient, Olivier Pantaloni n’a pas confirmé l’intérêt de l’ACA pour M’Baye Niang, attaquant des Girondins de Bordeaux, mais a indiqué le profil de l’attaquant de pointe qu’il attend en renfort au sein de son équipe, avant la fermeture du mercato estival le 31 août. Le besoin de se renforcer offensivement est certes urgent, mais l’entraîneur du club promu dans l’élite veut éviter toute erreur de casting, comme il l’a confié à Corse-Matin.

« Notre choix devra être précis. Ce joueur devra correspondre au profil recherché », a-t-il indiqué. Toujours dans le journal régional, le patron du staff technique de l’ AC Ajaccio a jugé le début des recrues estivales pendant la préparation et les matchs amicaux disputés. Et il ne semble pas encore satisfait. « Ils doivent intégrer nos principes. Ce n'est pas quelque chose qui se dessine rapidement. Ceci étant, ils ont été très vite adoptés par le groupe de par leurs qualités sportives et humaines », a noté le coach du club corse.

AC Ajaccio Mercato : Quel sort pour Fabrice N'Sakala ?

Mis à l’essai ces dernières semaines, Fabrice N'Sakala (32 ans), un arrière gauche sans club depuis la fin de son contrat au Besiktas en Turquie, pourrait signer gratuitement à l’ACA, si son test s'avère concluant. L’ AC Ajaccio a recruté six nouveaux joueurs : Fernand Mayembo (défenseur central), Clément Vidal (défenseur central), Romain Hamouma (attaquant), Thomas Mangani (milieu de terrain), Mickaël Alphonse (arrière droit) et Kevin Spadanuda (milieu de terrain).