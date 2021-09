Barça Mercato : Koeman, grosse mise au point sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2021 à 01:00

Président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est exprimé avec fermeté sur l’avenir de son entraineur Ronald Koeman, annoncé sur le départ ces derniers jours.

Barça Mercato : Ronald Koeman poussé vers la sortie ?

Les tensions entre Joan Laporta et Ronald Koeman sont loin d'être apaisées. Nommé entraîneur du Barça à l’été 2020 par Josep Maria Bartomeu, le Néerlandais avait réussi à sauver son poste à l'issue de saison dernière, après une longue période d'hésitation. Le nouveau président catalan souhaitait en effet attirer un nouveau coach cet été, mais il a finalement fait volte-face en misant sur Ronald Koeman pour cette saison. L’idée d’une prolongation de son contrat a même été évoquée cet été. Pourtant, les relations entre les deux hommes restent très fraîches.

Dans une récente interview accordée au média NOS, l’entraineur du Barça décidé de mettre de l'huile sur le feu en taclant la communication de son président. « Ma relation avec Laporta s'est améliorée, mais la semaine dernière il s'est produit quelque chose qui n'est pas bien selon moi. Il suggérait que l'entraîneur n'avait pas tous les pouvoirs. Il a trop parlé (…) ce ne sont pas des choses très agréables », a déclaré Ronald Koeman. Ces propos n’ont pas été du goût de ses dirigeants.

La réponse ferme de Laporta pour Koeman

La presse espagnole assure en effet que l’avenir du coach batave est désormais incertain sur le banc du Barça. Et en cas de résultat insatisfaisant face au Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des Champions, Ronaldo Koeman se retrouverait dans une situation inconfortable. Cette situation suscite déjà diverses spéculations en Espagne.

Mais Joan Laporta, interrogé par le journal AS, a fait une mise au point sur ce dossier. « Un danger pour Koeman en cas de défaite face au Bayern Munich ? C’est non », a répondu le président catalan. Cette réponse du boss de Barça vient mettre un terme aux rumeurs annonçant un possible départ du coach batave.