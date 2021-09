PSG Mercato : Terrible aveu de Busquets sur le départ de Messi

Publié par Timothée Jean le 13 septembre 2021 à 23:05

Présent en conférence de presse ce lundi, Sergio Busquets est revenu sur le départ inattendu de Lionel Messi au PSG. Le milieu de terrain du FC Barcelone a mal vécu ce transfert.

Barça Mercato : Busquets "choqué" par le départ de Messi

Ce fut un véritable coup de tonnerre dans le ciel catalan. Le 5 septembre dernier à la surprise générale, le FC Barcelone annonçait le départ de sa star de toujours, Lionel Messi. Si les deux parties étaient d'accord pour signer la prolongation de son contrat, des « obstacles économiques et structurels » ont finalement fait capoter l’opération. Libre de tout contrat, l’attaquant argentin a alors décidé de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain au grand plaisir des supporters parisiens et observateurs de la Ligue 1.

Cependant, le départ de Lionel Messi fut un véritable crève-cœur pour le FC Barcelone. Et ce n’est pas Serigo Busquets qui dit le contraire. Le milieu de terrain espagnol n’en revenait pas tout lorsqu’il a appris que la Pulga défendrait les couleurs d’un autre club cette saison. Ce fut un sacré choc pour lui et sa famille.

« Je suis resté en état de choc. Pour tout ce que représente Léo pour le Barça, pour ce qu’il représentait aussi pour moi et pour nos familles sur le plan personnel (…) Ça a été des émotions difficiles à gérer », a-t-il reconnu à la veille du match contre le Bayern Munich, comptant pour la première journée de Ligue des Champions.

Busquet veut tourner la page Messi

S’il avoue avoir grandement souffert cet été après le départ de Lionel Messi vers le PSG, Sergio Busquets se concentre désormais sur le plus important, « l’équipe ». Pour le métronome catalan, il est temps de tourner la page Messi et d’aller chercher un nouveau sacre en Ligue des Champions. Ce trophée échappe aux Catalans depuis 2015.

« Leo est parti, mais aujourd’hui le plus important, c’est l’équipe. On l’a vu avec Chelsea l’an dernier. Leo nous apportait beaucoup sur le plan collectif, mais on est devant une nouvelle page. On sait que ce ne sera pas facile, on sait toute la difficulté de ce défi, mais on reste tout aussi ambitieux », a-t-il ajouté. Demain soir, les Catalans auront à coeur de laver l’affront face au Bayern Munich, plus d’un an après le célèbre 8-2.