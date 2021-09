OL : C3, gros coup dur pour Peter Bosz contre le Glasgow Rangers

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2021 à 06:10

L’Olympique Lyonnais sera sur le terrain des Glasgow Rangers en Ligue Europa, jeudi soir. Et à la veille de cette rencontre, les choses ne s’annoncent pas bien pour l’entraîneur de l’OL, Peter Bosz.

Moussa Dembélé forfait de dernière minute avec Peter Bosz

« C'est une grande compétition avec de très grandes équipes. C'est une Champions League bis. On doit se donner à fond et montrer à l'Europe de quoi on est capable. Cette compétition est un objectif. On doit gagner tous les matchs. » Ancien joueur du Celtique, Moussa Dembélé se projetait déjà sur la rencontre entre l’OL et le club écossais, mais il ne pourra finalement pas faire partie du groupe retenu par Peter Bosz pour ce match. D’après les informations de Radio Scoop, l’attaquant de 25 ans a ressenti une gêne musculaire et pourrait également être absent au Parc des Princes, dimanche soir.

L’Équipe confirme cette information et assure que Moussa Dembélé a ressenti une douleur à une cuisse ce mardi matin. Il ne sera pas du déplacement à Glasgow pour le match de Ligue Europa contre les Rangers, jeudi. Toujours selon la même source, c’est Islam Slimani qui devrait récupérer sa place au sein de l’équipe de Peter Bosz. En grande forme depuis le début de saison avec quatre buts en cinq matches de championnat est touché physiquement et est donc forfait pour ce premier match de coupe d'Europe.

Feu vert de l’UEFA pour Guimarães et Paqueta

Annoncés incertains pour la première rencontre de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa, Bruno Guimarães et Lucas Paqueta seront bien du voyage en Écosse. À en croire les renseignements de L’Équipe, l’OL pourra compter sur ses deux Brésiliens, Bruno Guimarães et Lucas Paqueta. L’UEFA a autorisé les deux joueurs à effectuer un déplacement en Écosse et à jouer contre les Rangers ce jeudi, après un bras de fer juridique avec les autorités écossaises. Xherdan Shaqiri ne disputera pas aussi ce match. La loi suisse stipule que qu’un Suisse qui ne possède pas un passeport vaccinal complet.