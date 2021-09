PSG Mercato : Man United, Real, la décision de Pogba est tombée !!

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2021 à 09:05

En fin de contrat le 30 juin prochain, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé avec Manchester United. Des clubs comme le PSG et le Real Madrid sont déjà positionnés pour le récupérer en hiver ou en fin de saison. Aux dernières nouvelles, le milieu de terrain français a pris une grande décision pour son avenir.

Mercato PSG : Paul Pogba a pris une grande décision

Mardi matin, le média The Athletic a annoncé que les signatures de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho auraient fait bouger les lignes, et Paul Pogba envisage désormais de prolonger son contrat à Manchester United. Toujours selon la même source, la signature d’Edouardo Camavinga à Madrid et le calme du Paris Saint-Germain ont aussi changé la donne dans ce dossier. Interrogé sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito, Mathias Pogba, le frère du milieu de terrain des Red Devils, a précisé que la Pioche n’a pas encore pris de décision puisqu’il reste concentré sur sa saison.

« Il se sent très bien actuellement. Pour son futur, on verra le moment venu, mais il n’y a rien de plus à dire pour l’instant. C’est la seule chose que je peux dire. Il y a beaucoup de discussions… Il s’agit de sa décision. Il n’a pas encore fait son choix », a confié l’avant-centre de l’ASM Belfort, en National 2. D’après le média The Athletic, Paul Pogba n’écarte plus l’option d’un départ à ce jour. Et cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain n’a pas oublié l’international tricolore de 28 ans et rêve toujours de le récupérer durant l’hiver ou à l’issue de la saison. Manchester United n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Paul Pogba fait patienter tout le monde

Au cours d’une émission pour ESPN FC, le journaliste Julien Laurens a révélé que « pour l’instant, ils (NDLR Pogba et ses proches) ne sont pas contre rester ou pour un départ. Pour le moment, il est encore trop tôt, nous ne sommes qu’à quatre matchs de la nouvelle saison en championnat, donc ils vont prendre leur temps encore un petit peu (…) Il n’a rien décidé pour le moment et certainement pas le fait qu’il signerait le contrat dans les prochaines semaines. »

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain créateur, le Paris Saint-Germain a fait de l’arrivée de Pogba une priorité. Si la direction de Manchester décide de le vendre en janvier, le PSG lancera une offensive pour le récupérer à six mois de la fin de son engagement. Affaire à suivre…