OL : Bosz reçoit un avertissement avant le match contre Glasgow

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2021 à 17:20

L'OL débutera sa campagne européenne ce jeudi face à Glasgow Rangers. L’entraîneur des Gones, Peter Bosz, déterminé à remporter cette rencontre européenne, vient de recevoir un premier avertissement de la part de son adversaire.

OL : Peter Bosz reçoit un message de Steven Gerrard

Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz va effectuer ses débuts officiels en Ligue Europa ce jeudi. Le club rhodanien se déplace en Écosse pour affronter les Glasgow Rangers sur la pelouse d’Ibrox Park. Avant ce rendez-vous européen, les signaux sont loin d’être au vert pour le patron du banc lyonnais. Il faut dire que les résultats affichés par l’OL en ce début de saison ne sont pas vraiment rassurants.

En cinq journées de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a pris huit points et occupe la 7e place du championnat. Rien de rassurant donc avant de croiser le fer avec le leader du championnat écossais. Pourtant, Steven Gerrard ne regarde pas du tout l’ OL de haut. L’actuel entraîneur des Glasgow Rangers s’attend à une rencontre très difficile face aux Lyonnais.

« Lyon a de très bons joueurs, c'est un gros club qui devrait être en C1. Ils ont aussi un entraîneur très expérimenté et on ne se fait aucune illusion sur la difficulté du match que nous avons à jouer demain (jeudi) », a confié l'ancien capitaine de Liverpool en conférence de presse.

Gerrard veut créer des "problèmes" à Lyon

Rappelons que Peter Bosz connaît bien les Glasgow Rangers. Il a déjà éliminé le club écossais en 8e de finale de la Ligue Europa il y a deux saisons, lorsqu’il officiait encore sur le banc du Bayer Leverkusen. L’entraîneur néerlandais a à coeur de remporter une nouvelle victoire face aux Écossais.

Mais Steven Gerrard vient d’envoyer un avertissement à son homologue lyonnais. S’il se méfie de l’Olympique Lyonnais, le jeune coach britannique sait qu'il peut s'appuyer sur l’impressionnante force collective de ses joueurs pour inquiéter les Gones. « Ce sera un gros test, aucun doute, il faudra un niveau de concentration élevé, sinon contre ces équipes on est punis très vite (...), mais on a confiance dans le fait qu'on peut jouer à ce niveau et être compétitifs, on veut leur poser des problèmes », a-t-il ajouté. Les Lyonnais sont donc prévenus.