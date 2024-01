Nouveau phénomène du foot français, Warren Zaïre-Emery ne laisse personne indifférent. Son président Nasser Al-Khelaïfi du PSG ne dira pas le contraire.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi voit grand pour Warren Zaïre-Emery

Véritable phénomène de précocité, Warren Zaïre-Emery est le nouveau chouchou du Paris Saint-Germain. À seulement 17 ans, le milieu de terrain est un titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Luis Enrique. Tellement talentueux, le natif de Montreuil a honoré sa première sélection en équipe de France en novembre dernier. Si Nasser Al-Khelaïfi espère voir Kylian Mbappé poursuivre avec les Rouge et Bleu en signant une nouvelle prolongation, le président du club de la capitale française nourrit le grand rêve de voir son numéro 33 devenir l'équivalent de Steven Gerrard, resté fidèle à Liverpool tout au long de sa carrière, au Paris SG.

« Il doit devenir le Steven Gerrard du club. Il doit faire toute sa vie ici. Il vient d’ici, il aime le club, il aime le logo. Il est là grâce au club. C’est un garçon génial. Comme joueur, on n’a aucun doute sur lui, mais comme personne aussi. Son éducation, sa famille… Vraiment, j’aime beaucoup. C’est un exemple pour les jeunes », a confié le boss du PSG dans les colonnes du journal Le Parisien. À l'approche de sa majorité, Zaïre-Emery devrait bien s’inscrire dans la durée avec son club formateur.

Accord total entre le Paris SG et Warren Zaïre-Emery

Il y a quelques semaines, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que Warren Zaïre-Emery devrait bientôt signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Le journaliste italien assure que le jeune international français et sa direction ont trouvé un accord en novembre passé et les documents administratifs sont prêts depuis début décembre. Toujours selon la même source, le protégé de Luis Enrique va parapher un nouveau bail jusqu’en 2029 et l’officialisation pourrait intervenir le jour où le joueur aura ses 18 ans, soit le 8 mars prochain. « Il n'y a aucun doute. Tout est fait, d'accord. 100% sûr », indique le spécialiste mercato.