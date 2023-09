Au lendemain de la clôture du mercato estival, le PSG pourrait bientôt boucler une triple opération qui pourrait rapporter un joli pactole dans les caisses.

Mercato PSG : Verratti et Draxler en route pour le Qatar

Malgré la fermeture du marché en France depuis vendredi, à minuit, le Paris Saint-Germain peut encore réaliser des transferts dans le sens des départs. Et Luis Campos viserait une triple transaction dans les jours à venir. Au total, plus de 215 millions d’euros pourraient entrer dans les caisses parisiennes, sans compter les économies de gros salaires comme ceux de Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos.

Mais après dépense 357 millions d’euros pour recruter cet été, le club de la capitale ne dirait pas forcément non à quelques mouvements pouvant encore lui permettre de renflouer les caisses. Le journal L’Équipe indique notamment que Marco Verratti et Julian Draxler pourraient prochainement débarquer au Qatar. Foot Mercato confirme la tendance et assure qu’un accord aurait déjà été trouvé entre Al Arabi et le Paris Saint-Germain pour le transfert du milieu de terrain italien.

Il reste désormais à régler les derniers détails entre le joueur de 30 ans et le club qatari pour une opération qui pourrait rapporter 50 millions d’euros aux Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Julian Draxler pourrait rapporter jusqu’à 15 millions d’euros. Si le nom du club intéressé n’a pas été dévoilé, l’international allemand de 29 ans devrait lui aussi rejoindre le championnat qatari dans les jours à venir, mais ce n’est pas tout.

Georginio Wijnaldum attendu en Arabie saoudite

Placé dans le loft des indésirables, Georginio Wijnaldum a déjà passé sa visite médicale et signé son contrat de trois ans en faveur d’Al Ettifaq. De retour d’un prêt décevant à l’AS Rome, le milieu de terrain de 32 ans va donc tenter d’aller se relancer en Saudi Pro League sous les ordres de Steven Gerrard. Après avoir refusé de libérer l’international néerlandais de sa dernière année de contrat, le Paris SG a accepté une offre d’environ 10 millions d’euros pour le laisser filer en Arabie saoudite. Le champion de France en titre va donc toucher un total de 75 millions d'euros, bonus compris, dans les prochains jours.