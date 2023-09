Proche d’un accord avec le Benfica Lisbonne pour le prêt de Juan Bernat, le PSG travaille avec un club saoudien pour le transfert de Georginio Wijnaldum.

Mercato PSG : Georginio Wijnaldum en route pour l'Arabie saoudite

De retour d’un prêt décevant à l’AS Rome, Georginio Wijnaldum s’apprête à quitter définitivement les rangs du Paris Saint-Germain. Arrivé gratuitement à l’été 2021, l’ancien milieu de terrain de Liverpool ne s’est jamais imposé au PSG. Pas dans les plans de Luis Enrique, qui l’avait placé dans le loft instauré par Luis Campos cet été, l’international néerlandais s’apprête à rejoindre Steven Gerrard, qui veut le relancer à Al-Ettifaq, en Saudi Pro League.

Et le quotidien L’Équipe annonce ce vendredi que les dirigeants du Paris SG et leurs homologues saoudiens ont trouvé un accord pour le transfert de Georginio Wijnaldum, qui devrait même rapporter un joli chèque dans les caisses des Rouge et Bleu.

Georginio Wijnaldum va signer 3 ans à Al-Ettifaq

En ce dernière journée du mercato estival, c’est Al-Ettifaq qui tient la corde pour obtenir la signature de Georginio Wijnaldum. Fabrizio Romano confirme l’information et évoque une opération à 9 millions d'euros, bonus compris, et un contrat de trois ans pour le joueur de 32 ans, qui retrouvera en Arabie saoudite son ancien compagnon de Liverpool, Jordan Henderson.

De son côté, le journaliste Abdellah Boulma évoque un montant de 10 millions d’euros que le PSG devrait récupérer dans cette transaction. « Le PSG devrait empocher un montant proche de 10 millions d’euros pour la vente de Wijnaldum à Al-Ettifaq. » Une très bonne affaire pour un joueur recruté librement il y a deux ans. Après Juan Bernat et Georginio Wijnaldum, les dirigeants parisiens espèrent boucler également les cas de Julian Draxler, Keylor Navas, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Cette journée s'annonce très animée dans le club de la capitale.