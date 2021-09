OM : C3, Sampaoli prépare une grosse surprise contre Moscou

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2021 à 21:20

Auteur d’un excellent début de saison, l’ OM a l’intention de poursuivre cette série positive ce jeudi soir face au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa. Et à 24 heures de ce rendez-vous, l’entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, a fait une grande annonce.

OM : Sampaoli prévoit un turn-over à Moscou

Imbattable en championnat cette saison avec 10 points pris en cinq journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est de retour aux affaires et compte bien le prouver un peu plus ce jeudi soir en allant s’imposer face au Lokomotiv Moscou dans le cadre de la première journée de Ligue Europa. Et pour cette rencontre européenne, l’entraineur Jorge Sampaoli a laissé entendre qu'il allait faire tourner son équipe.

L’entraineur de l’ OM compte en effet modifier ses compositions de match en match et fait participer un grand nombre de joueurs. « Ce sera difficile de tenir le rythme qui nous attend et les rotations sont nécessaires dans cette optique. J'espère voir l'OM protagoniste à chaque match. Le rival sera difficile à jouer, mais très différent de Monaco (2-0) », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe.

Cette future rotation des joueurs de l’ Olympique de Marseille s’explique par la volonté du coach argentin de « maintenir le rythme global de l'équipe » qui reste sur une bonne dynamique en championnat. L’intense calendrier force également Jorge Sampaoli à s’appuyer sur la profondeur de son effectif. « Je dois analyser les joueurs qui sont en meilleure forme pour pouvoir enchaîner les matchs dans un laps de temps aussi court, voir ceux qui doivent se reposer. Pour garder de la qualité collective, c'est primordial », a ajouté l’entraîneur argentin.

Une surprise dans son onze de départ

Cette rencontre européenne devrait donc être l'occasion pour de nombreux joueurs qui n'ont pas joué le week-end dernier face à l' AS Monaco de faire leur retour dans le onze de départ de l’ OM. Il faudra donc s'attendre à une surprise dans la compo de Jorge Sampoali. Mais ce sont malgré tout quelques habituels titulaires qui devraient revenir. C’est notamment le cas de Dimitri Payet de retour dans le groupe marseillais.

Galvanisés par leurs deux succès consécutifs, dont celui face à l’AS Monaco (2-0) la semaine dernière, les Marseillais veulent s’imposer face à Lokomotiv Moscou. Et Jorge Sampaoli compte aligner « la meilleure équipe » possible ce jeudi soir en Russie.