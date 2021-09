OM : Ligue Europa, une surprise dans la liste de Sampaoli !

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2021 à 22:02

Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’ OM, vient de dévoiler officiellement sa liste de joueurs retenus pour disputer la phase de poules de la Ligue Europa. Une surprise y figure.

OM : Duje Caleta-Car présent dans la liste de Sampaoli !

C'est une surprise que vient de faire l'Olympique de Marseille. Engagé en Ligue Europa cette saison, le club marseillais a dévoilé de joueurs pour participer à cette compétition européenne. Cette liste comporte 21 joueurs. Et le nom de Duje Caleta-Car figure sur cette liste, ce qui surprend plus d’un.

Il faut dire que les relations entre le défenseur croate et les dirigeants de l’ OM se sont détériorées lors du dernier mercato estival. L’ Olympique de Marseille avait tenté de le vendre avant la fermeture du marché des transferts, mais Duje Caleta-Car a refusé de quitter la cité phocéenne pour des raisons familiales. Ce refus a alors suscité la colère de ses dirigeants qui espéraient toucher un joli chèque sur son probable départ. Sa mise à l’écart du groupe phocéen et un renvoi en équipe réserve était même évoquée.

Mais de l’eau a coulé sous les ponts et les relations entre le Croate et la direction de l’ OM s'apaisent. Sauf un rebondissement de dernière minute, Duje Caleta-Car devrait disputer la Ligue Europa sous les couleurs de l’Olympique de Marseille cette saison. Notons que l’aventure européenne de l’ Olympique de Marseille débute le 16 septembre prochain. Jorge Sampaoli et ses hommes effectuer un long voyage jusqu’en Russie pour affronter le Lokomotiv (18h45). Galatasaray et la Lazio Rome sont les deux autres adversaires de l’ OM dans le groupe (E).

La liste de 21 joueurs de l’Olympique de Marseille

Gardiens : Lopez, Mandanda

Défenseurs : Saliba, Alvaro, Kamara, Balerdi, Peres, Caleta-Car, Amavi, Lirola

Milieux : Guendouzi, Harit, Gerson, Rongier, Gueye, Payet

Attaquants : Milik, Payet, Henrique, Dieng, Ünder, De La Fuente