OL : Peter Bosz exprime une inquiétude avant Glasgow

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2021 à 22:45

L’ OL affronte ce jeudi soir Glasgow Rangers dans le cadre de la première journée de Ligue Europa. À la veille de cette rencontre européenne, Peter Bosz, l’entraineur lyonnais, a affiché une inquiétude.

OL : Peter Boss privé d’un attaquant face à Glasgow

L’Olympique Lyonnais débute sa campagne européenne ce jeudi soir (21h) face à Glasgow Rangers. Et pour cette rencontre, l’entraineur Peter Bosz pourra compter sur son duo brésilien Bruno Guimarães - Lucas Paquet, dont la présence avait été rendue incertaine en raison de la législation écossaise. Mais les dirigeants ont finalement obtenu une dérogation pour les deux Brésiliens.

En revanche, Peter Bosz sera privé de son attaquant Moussa Dembélé, touché à la cuisse lors de l'entraînement de mardi matin. L’ancien attaquant du Celtic Glasgow ne fera donc pas son retour à l’Écosse. Présent en conférence de presse, l’entraineur de l’ OL s’est d'ailleurs montré très discret sur l’absence de son avant-centre et sur son remplacement. Moussa Dembélé indisponible, « le nouveau capitaine demain, s'il joue, sera Houssem Aouar », a-t-il déclaré.

Peter Bosz prudent pour Xherdan Shaqiri

Poursuivant, le patron du banc lyonnais s’est montré très incertain concernant l’état de forme de Xherdan Shaqiri, arrivé en provenance de Liverpool cet été. Si l’attaquant suisse est bien présent dans le groupe de l’ OL, il ne devrait pas être titularisé face aux Rangers de Glasgow. Peter Bosz compte ménager sa nouvelle arme offensive.

« Shaqiri a seulement joué 70 minutes dimanche, il n'a pas fait la préparation et il était blessé à Liverpool, donc on doit faire très attention avec lui », a-t-il déclaré. L’entraineur de l’Olympique Lyonnais vise bien entendu les trois points face aux Écossais. « On veut gagner tous les matchs. Et pour aller loin dans cette compétition, il faut en gagner (…) Je pense qu'on est sur la bonne route », a-t-il conclu.