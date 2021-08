OL Mercato : La recrue Xherdan Shaqiri affiche ses ambitions

Publié par ALEXIS le 24 août 2021 à 17:49

Dernière recrue en date de l’ OL, Xherdan Shaqiri a confié ses premières impressions au site internet du club rhodanien. Il ne cache pas son impatience de revêtir le maillot de l'OL en Ligue 1 et en coupe d'Europe.

OL : Shaqiri, « j’ai hâte de commencer avec l'équipe »

L’ OL a officialisé la signature de Xherdan Shaqiri, lundi. Il est la 4e recrue estivale de l’équipe de Peter Bosz. Venu renforcer l’Olympique Lyonnais, dont le début de saison est raté, le joueur offensif en provenance de Liverpool a affiché ses ambitions avec son nouveau club. « Je me sens très fier et très heureux, car j'ai enfin signé mon contrat. Et maintenant je suis officiellement un joueur de l' OL. Le stade est magnifique. Je me le suis imaginé rempli, ça va être incroyable », a déclaré l’ailier de 29 ans, avant de se montrer impatient à jouer son premier match avec les Gones : « J’ai hâte de commencer avec l'équipe et de découvrir le club. »

Les Lyonnais affrontent le FC Nantes lors de la 4e journée de Ligue 1, vendredi (21h) au Stade de la Beaujoire. Xherdan Shaqiri devrait faire sa première apparition à cette occasion. Peter Bosz pourra compter sur lui pour remettre son équipe sur de bons rails. En effet, l’ OL s’est naïvement fait rejoindre au score par Clermont Foot (3-3) dans le temps additionnel, alors qu’il menait (3-1) jusqu’à la 80e minute. Sans oublier la lourde défaite à Angers (3-0) et le nul concédé au Stade Brestois (1-1), lors des deux premières journées.

Xherdan Shaqiri, l'expérience du haut niveau

Xherdan Shaqiri a rejoint l' OL avec sa grande expérience en coupe d'Europe (Ligue des champions et Ligue Europa) et dans 4 championnats différents. Il totalise 405 matchs dans sa carrière en club. Il a joué respectivement au FC Bâle (2009-2012), au Bayern Munich (2012-2015), à l'Inter Milan (janvier à juin 2015), à Stoke City (2015-2018) et évidemment à Liverpool (2018-2021). Originaire du Kosovo, il est international suisse depuis 2010 et compte 96 sélections, pour 26 buts inscrits. Xherdan Shaqiri a participé à trois phases finales de Coupe du monde (2010, 2014 et 2018) et deux à l'Euro (2016 et 2020). Il était dans l'équipe suisse qui a éliminé l'Équipe de France en 8e de finale de l'Euro disputé en juin dernier.