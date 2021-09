ASSE : Excellente nouvelle pour Claude Puel avant Bordeaux

Publié par Ange A. le 16 septembre 2021 à 02:45

L’AS Saint-Étienne reçoit les Girondins de Bordeaux samedi pour la 6e journée de Ligue 1. Pour ce duel des mal-classés, l’ ASSE peut compter sur le retour d’un polyvalent milieu de terrain.

Un renfort de taille pour l’ ASSE avant Bordeaux

Dans le dur financièrement cet été, l’AS Saint-Étienne n’a recruté qu’un seul renfort au dernier mercato. Juan Ignacio Ramirez est prêté à l’ ASSE par Liverpool Montevideo. L’Uruguayen a d’ailleurs déjà étrenné la tunique verte. C’était lors de la dernière journée de Ligue 1 Uber Eats et la défaite contre le Montpellier Hérault (2-0). Avant la réception des Girondins de Bordeaux ce samedi, Claude Puel vient d’enregistrer le retour d’un important renfort. Blessé au bras gauche cet été, Aïmen Moueffek a signé son retour à l’entraînement des Verts ce mercredi matin. Une bonne nouvelle pour le club du Forez tant le milieu de 20 ans est également capable de dépanner comme arrière droit.

Moueffek de retour face aux Girondins ?

S’il a effectué son retour à l’entraînement collectif de l’AS Saint-Étienne, rien n’indique pour le moment qu’Aïmen Moueffek sera apte pour défier les Girondins de Bordeaux. Absent lors de la présaison, le jeune Stéphanois n’a plus disputé de rencontre officielle depuis le 23 mai. À noter que cette affiche entre l’ ASSE et le FCGB oppose l’avant-dernier à la lanterne rouge du championnat. Les Verts ne comptent qu’un seul point d’avance sur les Marine et blanc. Devant son public, le club du Forez va tenter de signer sa première victoire de la saison. Jusqu’ici les hommes de Claude Puel n’ont enregistré que trois nuls et deux défaites. Leur futur adversaire court également après leur première victoire après avoir concédé deux nuls et trois défaites.