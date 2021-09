Equipe de France : Terrible nouvelle pour les Bleus et Deschamps

Publié par Thomas le 16 septembre 2021 à 13:05

Auteur d’une campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en dents de sice, l’équipe de France a reçu aujourd’hui une terrible nouvelle. Considérée comme l’une, voir la meilleure nation du monde par beaucoup d’observateurs, l’équipe de Didier Deschamps voit ce jeudi son statut dégringoler.

Equipe de France : Les Bleus sortent du top 3

Les Bleus payent ce jeudi leurs très mauvais résultats de ces derniers mois. « Nous ne sommes plus la meilleure équipe du monde », avait lancé Paul Pogba plein de lucidité, après le triste match nul concédé par l’équipe de France en Ukraine (1-1). Après une élimination prématurée en huitièmes de finale couronnant un Euro 2020 décevant cet été, la bande à Deschamps voit sa place au classement FIFA dégringoler. Longtemps deuxième derrière la Belgique, la France sort désormais du top 3 mondial. Un coup dur pour Didier Deschamps et Noël Le Graët, qui voient leur voisin anglais leur chiper la place. Pour rappel, la France avait déjà été reléguée d’un rang après l’Euro par le Brésil (qui reste deuxième du classement).

Les deux matchs nuls face à l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine pénalisent les Bleus qui avaient cependant montré un tout autre visage lors du dernier match contre la Finlande (victoire 2-0 à Lyon). Dans ce classement FIFA mis à jour, on note notamment l’entrée dans le top 10 du Danemark, qui se voit récompensé de son très bel Euro et de trois victoires lors de la trêve (contre Israël, les Iles Feroë et l’Ecosse).

Deschamps et la France dans la tourmente

Si l’annonce du classement FIFA est reçue comme un coup de massue sportif pour le football français, les Bleus doivent en plus gérer des problèmes internes graves. Ce lundi, le lanceur d’alerte Romain Molina a accusé un international tricolore d’une violente agression sur une jeune femme, un fait qui semble-t-il aurait été caché par l’équipe de France. "On parle d’une vraie agression, avec coup de pied dans la tête, quand elle est au sol. Et d’exhibition sexuelle", avait indiqué le journaliste français. Molina a également informé que le retour de Karim Benzema n’était autre qu’une requête présidentielle. De grosses révélations, qui ne devraient pas aider à redorer l’image des tricolores.