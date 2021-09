EDF : Incroyable révélation sur le retour de Benzema chez les Bleus

Publié par Thomas le 14 septembre 2021 à 11:01

Véritable coup de tonnerre avant l’été, le retour de Karim Benzema en équipe de France a eu le mérite de surprendre tous les observateurs du football. Longtemps éloigné de l’effectif de Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid avait fait son grand retour après plus de cinq ans en prévision de l’Euro 2016. Si les circonstances de ce retour restaient pour le moins floues, hier soir, le journaliste et lanceur d’alerte Romain Molina a fait une révélation choc sur les raisons du retour de KB9 chez les Bleus.

EDF : Emmanuel Macron à l’origine du retour de Benzema

Lors d’un live Twitter qui n’a pas manqué d’enflammer la toile hier soir, le journaliste français Romain Molina, auteur de plusieurs ouvrages en rapport avec l'écosystème du ballon rond, a fait de grosses révélations, parfois très graves, sur plusieurs sujets liés au football. Parmi les innombrables informations chocs, le lanceur d’alerte a notamment évoqué les dessous du retour de Karim Benzema en équipe de France. Ce dernier a insisté sur le rôle primordial d’un acteur pour le moins inattendu, le président de la République, Emmanuel Macron.

Un fait rarissime quand on sait à quel point le sélectionneur tricolore se montrait hermétique à tous débats sur le sujet il y a encore quelques mois. Le chef d’État, dont l’amour pour le football n’est plus un secret, aurait directement fait pression sur les instances fédérales françaises pour que ce retour ait lieu. Toujours selon Molina, le président de la FFF, Noël Le Graët, n’aurait même pas eu son mot à dire, et se sentirait dépassé par les évènements.

Le journaliste a aussi longuement évoqué la situation de l’équipe de France, révélant par la même occasion, des faits graves à l’encontre de Didier Deschamps. L’ancien coach de l’OM aurait volontairement blessé un cadre de l’effectif français en lui ordonnant des exercices physiques beaucoup trop intenses à l’entraînement. Molina aurait d’ailleurs indiqué que le joueur en question prendrait prochainement la parole pour parler de cela. Si ce dernier n’a pas été révélé, il pourrait s’agir du défenseur Samuel Umtiti.