OM : Lokomotiv Moscou, Charles Kaboré répond à Rongier !

Publié par Timothée Jean le 16 septembre 2021 à 14:05

Avant le match opposant l’ OM au Lokomotiv Moscou dans le cadre de la première journée de la Ligue Europa, Charles Kaboré a glissé quelques conseils aux Marseillais.

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille séduit par sa solidité et son jeu vers l'avant. Les hommes de Jorge Sampaoli enchainent des résultats positifs en championnat. Si l'efficacité des Marseillais reste encore à prouver, les récentes victoires contre l’AS Saint-Étienne (3-1) et contre l’AS Monaco (2-0) ont rassuré tout le monde. Avec ses nouvelles recrues estivales, l’ OM paraît plus fort que l'année dernière. Et le scénario du match face au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa laisse à penser que le club phocéen saura se jeter intelligemment dans la bataille pour remporter les trois points.

Présent en conférence d’avant-match, Valentin Rongier s’est même montré très confiant pour la victoire de son équipe face au club russe. Mais attention à un excès de confiance. L'ancien joueur de l’ OM, Charles Kaboré, a prévenu les Marseillais avant cette affiche européenne. Le milieu de terrain assure qu’il ne faut pas se méprendre, les Russes du Lokomotiv Moscou seront eux aussi transcendés par l'évènement. Ils restent de redoutables adversaires dans cette compétition. « Durant toute la période que j'ai passée dans ce pays, le Lokomotiv s'est toujours positionné pour finir dans les cinq premiers. Il a disputé la Ligue des champions il y a deux ans. C'est du haut niveau. Chaque année, il joue l'Europe et en a l'habitude », a-t-il prévenu dans des propos rapportés par La Provence.

Charles Kaboré se méfie du Lokomotiv Moscou

Ancien joueur d Krasnodar et du Dynamo Moscou, Charles Kaboré a affronté le Lokomotiv Moscou à maintes reprises et assure qu’il faut s’en méfier. « J’en ai joué plus d'une quinzaine. C'est une bonne équipe. En début de rencontre, elle met un pressing intense, mais vers la 40e minute, elle peut commencer à se relâcher si elle a marqué. Dès qu'elle mène, elle commence à défendre pour conserver son but d'avance, jusqu'à ce qu'elle en encaisse un...C'est spécifique au Lokomotiv. Mais il y a de très bons joueurs, tels que Fedor Smolov. Et maintenant, ils font régulièrement confiance à leurs jeunes », a-t-il ajouté.