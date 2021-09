OM : C3, Rongier prévient déjà le Lokomotiv Moscou

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2021 à 23:25

L’ OM fait son entrée en Ligue Europa ce jeudi soir face au Lokomotiv Moscou (18h45). Un match pour lequel Valentin Rongier s’est monté très confiant.

L’Olympique de Marseille se déplace ce jeudi en Russie pour y affronter le Lokomotiv Moscou dans le cadre de la première journée de la Ligue Europa. À la vielle de cette rencontre, Valentin Rongier s’est présenté en conférence de presse aux côtés de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain marseillais a expliqué qu’il prend le match face au club russe comme une opportunité de faire tout de suite « bonne figure » sur la scène européenne.

L’ OM reste sur une bonne dynamique avec deux victoires consécutives en championnat et compte poursuivre cette série positive. Invaincus depuis le début de la saison, Valentin Rongier et ses coéquipiers de l’ Olympique de Marseille ne visent que les trois points malgré la qualité de l'adversaire. S’il s’attend à une rencontre très difficile, le milieu de terrain phocéen reste confiant pour la victoire. « Nous sommes confiants, sereins, nous savons que nous allons affronter une belle équipe, que la compétition sera relevée », a-t-il confié.

Rongier : Nous avons envie de faire un beau parcours

Versés dans un groupe très relevé en compagnie de la Lazio Rome, de Galatarasay et du Lokomotiv Moscou, les Marseillais sont déterminés à aller le plus loin possible dans cette compétition. « Nous avons envie de faire un beau parcours, a insisté le milieu de terrain olympien. L'OM doit chaque année jouer une compétition européenne», a-t-il déclaré avant d'ajouter : « quand on parle de l'épopée de 2018, on sent que ça représente beaucoup pour les joueurs qui l'ont vécue ».

Valentin Rongier fait ici référence à la finale de la Ligue Europa entre l’ Olympique de Marseille et l’Atletico Madrid en 2018. Malgré une bonne entame, les Marseillais s’étaient inclinés face aux Colchoneros sur le score de 3-0. Les Phocéens se souviennent encore de cette finale européenne.