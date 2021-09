ASSE : Une arrivée historique se précise chez les Verts !

Publié par Thomas le 16 septembre 2021 à 14:45

Auteur d’un mercato estival plutôt timide dû à de grosses difficultés financières, l’ ASSE réalise un début de saison calamiteux, avec trois nuls et deux défaites depuis la reprise du championnat. Si les Verts n’ont pu combler cet été les carences de l’effectif, ces derniers devraient cependant connaître une arrivée historique dont les supporters auront une grande part de responsabilité.

ASSE : Les supporters choisiront le nouveau logo

La rumeur prenait de l’ampleur début août, et vient d’être confirmée hier. L’AS Saint-Etienne va connaître un changement historique de logo, après presque 30 ans avec le mythique écusson vert et blanc. Le club vient d’annoncer sur ses différents réseaux sociaux, qu’une consultation serait lancée prochainement afin de décider du nouveau logo stéphanois. Cette consultation est adressée aux supporters de l’ ASSE, qui pourront voter du 5 au 12 novembre prochain entre deux logos finalistes.

"RASSEMBLONS-NOUS !‍ Parce que les temps changent, l’AS Saint-Étienne souhaite faire évoluer son logo et son identité visuelle. Pour cela, nous lançons une démarche populaire, innovante et collaborative pour co-construire notre nouvelle identité avec vous, supporters et amoureux des Verts, en vous intégrant tout au long du projet. Cette identité, c’est celle d’une équipe, d’un club, mais aussi et surtout la fierté d’une ville, d’un peuple !‍ Parce que l’avenir se construit plus que jamais ensemble, parce que vous nous inspirez, vous êtes chaleureusement invités à contribuer à ce projet commun, unique et novateur !", a publié le club stéphanois sur son site.

L'élaboration du nouvel écusson suivra une démarche bien précise, que l’ ASSE explique ainsi. "42 personnes, d’horizons différents (…) participent à des ateliers de co-construction sur l’identité du club et leur vision du futur logo. A la suite de cette journée sont développées plusieurs pistes de logos, puis les 42 personnes choisissent les 2 logos qui seront soumis au vote de la communauté. " Une démarche participative à saluer donc, quand on sait que beaucoup de clubs décident de changer de logo dans le silence, ce qui suscite souvent le désarroi des supporters.

Supporters stéphanois, participez ici à l'élaboration du nouveau logo de Sainté !