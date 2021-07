PSG Mercato : Hakimi, le Real peut se frotter les mains

Publié par Ange A. le 02 juillet 2021 à 07:00

Le transfert du Marocain Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain est une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Le vice-champion d’Espagne est en effet le club formateur du latéral de 22 ans. Les Merengues vont empocher un joli chèque une fois l’opération bouclée.

Officialisation imminente du transfert d’ Achraf Hakimi au PSG

Juste un an après sa signature à l’Inter Milan, Achraf Hakimi quitte déjà le club lombard. Auteur d’une saison exceptionnelle (7 buts et 11 passes décisives) couronnée d’un Scudetto, le latéral marocain a tapé dans l’œil de cadors européens. Récent vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea s’est notamment positionné pour l’international marocain aux 36 sélections (4 buts). Mais au final, les Blues ont été largués dans ce dossier par le Paris Saint-Germain. Directeur sportif de l’Inter Milan, Guiseppe Marotta a confirmé le transfert du latéral droit au PSG. D’après le responsable intériste, l’officialisation du défenseur devait tomber ce jeudi. Mais jusqu’ici la confirmation de Paris reste attendue.

Hakimi au PSG, une excellente nouvelle pour le Real Madrid

Alors que le Paris Saint-Germain doit annoncer la signature d’ Achraf Hakimi, le Real Madrid peut se frotter les mains. Club formateur du Marocain, le club de la capitale espagnole va toucher un chèque suite à la revente de son ancien poulain. Celui-ci a définitivement quitté son cocon madrilène l’été dernier après deux saisons consécutives en prêt au Borussia Dortmund. Selon AS, le Real va toucher plus de 2,1 millions d’euros via un mécanisme de solidarité. Une bonne nouvelle pour les Merengues au moment où aucune vente ne se profile cet été. Concernant le montant du transfert d’Hakimi, une somme de 60 millions d’euros est évoquée par plusieurs sources italiennes. Une belle affaire pour Leonardo quand on sait que l’Inter Milan réclamait au départ 20 millions de plus pour céder son explosif arrière droit.





