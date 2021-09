OL : Tombeur des Rangers, Peter Bosz prévient le Paris SG

Publié par Ange A. le 17 septembre 2021 à 09:00

L’Olympique Lyonnais s’est imposé jeudi sur la pelouse des Rangers Glasgow en Ligue Europa (0-2). Un signal positif pour Peter Bosz avant le choc de ce dimanche au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain.

La passe de trois pour Lyon avant Paris

Peter Bosz semble enfin avoir trouvé la recette avec l’Olympique Lyonnais. Jeudi, l’ OL a dominé les Rangers Glasgow (0-2) pour la 1re journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Auteur de l’ouverture du score des Gones, Karl Toko Ekambi a inscrit son premier but de la saison face au leader du championnat écossais. Un but contre son camp de James Tavernier en seconde période a scellé le succès de Lyon à Glasgow. Avec ce résultat, le club rhodanien confirme sa bonne passe actuelle. Lyon enregistre son troisième succès de rang. De bon augure avant un déplacement difficile dimanche prochain au Parc des Princes contre le Paris Sant-Germain.

Le satisfecit de Peter Bosz après Glasgow

En attendant ce choc de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, Peter Bosz a savouré la nouvelle prestation de l’Olympique Lyonnais. Le coach de l’ OL est satisfait de la belle dynamique en cours. « Au début de saison, les matchs n’étaient pas bien. Chaque semaine, on est meilleurs, on apprend. On joue de mieux en mieux, je suis content. Le début de match n’était pas très bon mais au fil des minutes ça allait mieux. Les joueurs comprennent davantage ce que je leur demande. Il nous faut encore du temps », s’est réjoui le technicien néerlandais au micro de Canal+ après la rencontre. Accroché par le FC Bruges pour son retour en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est donc prévenu. Le PSG devrait d’ailleurs défier Lyon sans Kylian Mbappé, touché à la cheville mercredi contre les Belges.