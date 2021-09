ASSE : Changement de logo, la surprise d'un chouchou de Puel

Publié par Ange A. le 17 septembre 2021 à 10:20

Alors qu’elle vient de célébrer les 90 ans de Geoffroy Guichard, l’ ASSE souhaite opérer un important changement. Le remplacement du logo actuel est notamment à l’étude. De quoi susciter la surprise d’un protégé de Claude Puel.

Un Stéphanois réagit au changement de logo de l’ ASSE

En attendant un nouvel investisseur, tout semble se mettre en place pour ouvrir une nouvelle ère à l’AS Saint-Étienne. Après la nomination de Jean-François Soucasse à la présidence de l’ ASSE, Philippe Lyonnet a quitté son poste de responsable de la communication après 10 ans de service. Ces mouvements opérés, le nouvel exécutif stéphanois souhaite désormais changer le logo actuel de Saint-Étienne. Chose surprenante pour Yvan Neyou qui apprécie bien l’écusson actuel des Verts. « Je n’ai pas tellement suivi l’histoire du logo, je ne regarde pas trop ce qu’il y a autour. L’histoire du logo, je n’ai pas trop suivi pour ne pas vous mentir […] Mais il est très bien ce logo, je ne sais pas pourquoi ils veulent le changer, je ne comprends pas, il est très bien comme ça », a confié le milieu camerounais selon les propos relayés par En Vert Et Contre Tous.

Une consultation lancée pour le changement de logo

Dans un message partagé sur ses réseaux, l’AS Saint-Étienne a prévenu qu’une consultation sera lancée auprès des supporters en vue du changement de l’emblème du club. « RASSEMBLONS-NOUS !‍ Parce que les temps changent, l’AS Saint-Étienne souhaite faire évoluer son logo et son identité visuelle. Pour cela, nous lançons une démarche populaire, innovante et collaborative pour co-construire notre nouvelle identité avec vous, supporters et amoureux des Verts, en vous intégrant tout au long du projet », peut-on notamment lire. En attendant ce changement éventuel, le compte Twitter utilise le premier logo du club comme photo de profil. Cet écusson a été utilisé de 1933 à 1940. Le logo actuel date de 2000.