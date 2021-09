OL : Une recrue de Bosz lance déjà le choc contre le Paris SG

Publié par Ange A. le 18 septembre 2021 à 03:10

L’Olympique Lyonnais se déplace ce dimanche sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour l’affiche de la 6e journée de Ligue 1. Nouvel attaquant de l’ OL, Xherdan Shaqiri a adressé un message clair à la veille de ce déplacement au Parc des Princes.

Xherdan Shaqiri tance déjà le PSG

Actuel 7e de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique Lyonnais joue gros dimanche. L’ OL affronte le Paris Saint-Germain, confortable leader du championnat, au Parc des Princes. Cette affiche de prestige va clore la 6e journée de Ligue 1. Arrivé à Lyon cet été, Xherdan Shaqiri se projette déjà sur cet important rendez-vous. Le capitaine de la sélection suisse est confiant avant de défier le PSG. Il espère ramener une nouvelle victoire du Parc. « On est excités. On va prendre ce match comme n’importe lequel. Bien sûr, c’est le PSG, sûrement la meilleure équipe en France. On veut rivaliser avec les meilleurs […] On va jouer à Paris, et aller là-bas pour jouer notre football, avec confiance, pour gagner le match », a lâché l’attaquant lyonnais à TF1.

Des raisons pour le PSG de craindre l’ OL ?

À l’image de Xherdan Shaqiri, l’Olympique Lyonnais peut espérer créer la surprise au Parc des Princes dimanche soir. Après un début de saison à oublier, Peter Bosz semble enfin avoir trouvé la formule avec l’ OL. Les Gones restent d’ailleurs sur une victoire contre les Rangers Glasgow (0-2) en Ligue Europa. Face aux Écossais, Lyon a d’ailleurs enchaîné son troisième succès de rang cette saison. Un bel état de forme que la bande à Léo Dubois voudra confirmer dimanche sur la pelouse du PSG. Le club francilien devrait d’ailleurs composer avec le forfait de Kylian Mbappé contre Lyon. L’attaquant parisien s’est blessé à la cheville mercredi en Ligue des champions contre le FC Bruges. Une rencontre qui s’est d’ailleurs soldée sur un nul (1-1). Rien de rassurant avant de recevoir le club rhodanien.