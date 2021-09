OGC Nice Mercato : Galtier tranche pour l’avenir d'un crack

Publié par Ange A. le 18 septembre 2021 à 02:30

Nouvel entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier réussit ses débuts chez les Aiglons. Le coach niçois est notamment satisfait des prouesses de l’un de ses attaquants. Mais le technicien refuse de s’emballer lorsque le nom de son crack est associé aux Bleus.

Galtier ferme la porte des Bleus à une de ses pépites

Champion de France la saison dernière avec le Lille OSC, Christophe Galtier est parti relever un nouveau challenge avec l’OGC Nice. Invaincus en Ligue 1 Uber Eats, les Aiglons pointent actuellement à la 4e place du championnat. Attaquant de Nice, Amine Gouiri est l’un des hommes clés du bon début de saison du Gym. Auteur de 4 buts et d’une passe décisive, l’ancien Lyonnais est parti pour réaliser une nouvelle saison canon. Au point où certains envoient déjà l’international Espoirs tricolore chez les Bleus. Pour son entraîneur, il est encore prématuré de parler de l’équipe de France pour son attaquant de 21 ans.

Un futur en Bleu déjà promis à Amine Gouiri ?

« Je trouve qu’il est encore loin du niveau quand je vois jouer l’Equipe de France et qui sont les joueurs à son poste. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir mais il met toutes les chances de son côté », a confié Christophe Galtier cité par Top Mercato. L’entraîneur de l’OGC Nice est confiant que son poulain finira par arborer la mythique tunique bleue à force de travail et de persévérance. « Il a de l’ambition, c’est bien. Il a de la personnalité, c’est très bien. Qu’il continue comme ça, mais quand on parle de l’équipe de France, il y a une sacrée concurrence. Il en est encore loin, il aura besoin de quelques saisons pleines avec des matchs européens », a poursuivi l’ancien coach du LOSC. Recruté en provenance de l’OL l’été dernier, Amine Gouiri a terminé meilleur buteur des Aiglons la saison dernière. Il a planté 16 réalisations et délivré 8 passes décisives en 41 matchs.