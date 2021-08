OGC Nice Mercato : Révélations de Gouiri sur son départ de l'OL

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 16:55

Formé à l' OL, Amine Gouiri n'a pas eu le temps de jeu souhaité à Lyon et il a été cédé à l' OGC Nice à l'été 2020. Dans ses propos confiés à L'Équipe, le jeune attaquant fait des révélations sur son départ de son club formateur.

Amine Gouiri se plaît plus à l' OGC Nice qu'à l' OL

Transféré par l’ OL à l’ OGC Nice en juillet 2020, Amine Gouiri a progressé un peu plus sous ses nouvelles couleurs la saison dernière. Interrogé sur son passage de l’Olympique Lyonnais au Gym, il avoue que l’environnement au sein du club azuréen est plus favorable à la progression de jeunes joueurs qu’à Lyon. « L’ OL compte sur les jeunes, mais recrute tous les ans des joueurs avec des statuts, des étrangers, et la concurrence est donc plus rude. Nice compte réellement sur les jeunes, les fait progresser avec énormément d'ambition. Il n'y a pas mieux, en France, pour un jeune », a comparé l’attaquant de l’ OGC Nice.

Selon Amine Gouiri, son départ de son club formateur devrait interpeller les dirigeants lyonnais sur leur politique vis-à-vis des jeunes joueurs. À la question de savoir si « son départ de Lyon a pu influencer d'autres joueurs », il a répondu cash : « Ça peut influencer les dirigeants de l’ OL pour qu'ils ne vendent pas les jeunes. Mais ça peut aussi encourager les jeunes à ne pas signer à Lyon. »

« Je n'ai jamais regretté d'être parti de Lyon »

Le joueur de 21 ans n’a pas du tout été tendre avec son club formateur, à qui il reproche de ne pas lui avoir fait confiance. « Je n'ai jamais regretté d'être parti […]. À l’ OGC Nice, j'ai l'impression d'avoir repris en route le train que j'attendais depuis longtemps à Lyon. Maintenant, je dois aller à l'avant du train », a-t-il déclaré. Pour finir, Amine Gouiri a félicité Melvin Bard, son camarade de promotion de l’académie lyonnaise, qui l'a rejoint chez les Aiglons, cet été. « On était ensemble au centre. Melvin a fait un bon choix, car il y a tout ici pour réussir et te faire grandir, puisque c'est un club qui grandit aussi. C'est bien, pour un jeune, de grandir avec son club », a confié l'international espoir français.

Notons que ce dernier a été aussi transféré à l'OGC Nice le 16 juillet 2021 pour 3 M€. Pour mémoire, Amine Gouiri avait été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en août 2018 et opéré en septembre. Il avait joué seulement 15 matchs avec l'équipe professionnelle de l' OL entre 2017 et 2020. Son transfert à l' OGC Nice avait été conclu à 7 M€.