OL Ligue 1 : Xherdan Shaqiri lance un énorme avertissement au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2021 à 16:52

Arrivé à l’OL cet été en provenance de Liverpool, Xherdan Shaqiri va connaître l’ambiance du Parc des Princes lors du choc contre le PSG, dimanche à 20h45. Le nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais a livré ses impressions sur cette rencontre à venir.

Xherdan Shaqiri : « aller là-bas pour gagner le match »

C’est une équipe de l’Olympique Lyonnais pleine de confiance qui va se présenter devant le Paris Saint-Germain dimanche au Parc des Princes. Sur une belle série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, Peter Bosz et ses hommes veulent profiter de cette dynamique pour aller surprendre un PSG en plein doute après ses débuts ratés en Ligue des Champions à Bruges. Dans une interview accordée à l’émission Téléfoot, Xherdan Shaqiri a reconnu que ce déplacement à Paris ne sera pas de tout repos, mais les Gones y vont surtout pour battre la bande à Lionel Messi.

« On est excités. On va prendre ce match comme n’importe lequel. Bien sûr, c’est le PSG, sûrement la meilleure équipe en France. On veut rivaliser avec les meilleurs. On va jouer à Paris, et aller là-bas pour jouer notre football, avec confiance, pour gagner le match », a déclaré l’international suisse de 29 ans. Et ce choc met d’ores et déjà la capitale en ébullition.

Ferveur totale à Paris pour la première de Messi au Parc

À la veille du choc de la sixième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, RMC Sport, après avoir contacté l'Union des Journalistes de Sport en France (UJSF), révèle que ce sont au total 253 accréditations qui ont été accordées à des journalistes venus du monde entier pour assister à la première de Lionel Messi devant le public du Parc des Princes sous le maillot rouge et bleu. Selon la radio métropolitaine, des médias vénézuéliens (InfoBae), argentins, espagnols, chinois, saoudiens (Arabie Saoudite), algériens, et sud-coréens (Korean Broadcasting) sont ainsi attendus dans la tribune de presse de l’enceinte parisienne.