OM Mercato : Jordan Amavi lâche un énorme indice sur son avenir !

Samedi matin, L’Équipe a annoncé que Jordan Amavi vivait mal sa situation actuelle et qu’il n’était pas exclu qu’il réclame un bon de sortie à la direction de l’OM lors du prochain mercato hivernal. L’arrière gauche marseillais est sorti du silence sur les réseaux sociaux.

Jordan Amavi répond avec humour à certaines rumeurs

Depuis la mise en place du nouveau système de Jorge Sampaoli, Jordan Amavi n’a pas encore disputé la moindre minute avec l’Olympique de Marseille. En effet, à l’image de Florian Thauvin et Valère Germain, l’ancien défenseur de l’OGC Nice était lui aussi annoncé sur le départ au terme de son contrat le 30 juin dernier. Finalement, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont renouvelé l’engagement de leur joueur de 27 ans. Toutefois, le natif de Toulon n’a pas encore disputé la moindre minute depuis le début de la saison 2021-2022.

Une situation intenable selon le journal L’Équipe. Le protégé de Jorge Sampaoli présente des signes d’énervement en interne, ne supportant plus sa mise à l’écart. Le technicien argentin s’appuyant régulièrement sur Luan Peres qui donne entière satisfaction. Sur les réseaux sociaux, Jordan Amavi a fait comprendre que les informations de L’Équipe sont totalement erronées. Un démenti que le joueur a fait en humour puisqu’il a publié une vidéo d’un homme niant tout en bloc et dénonçant de fausses informations. Dans la vidéo, l’homme dit notamment : « trop c’est trop, on ne peut pas accepter ça. » D’ailleurs, le coach de l’OM a fait le point sur la situation de son protégé et expliqué pourquoi il ne joue pas encore.

Mercato OM : Sampaoli sort du silence pour Amavi

En conférence de presse samedi, Jorge Sampaoli a lui aussi tenu à calmer les choses autour de Jordan Amavi. Le successeur d’André Villas-Boas a expliqué que son joueur « a eu une blessure. Il a manqué les derniers matchs, car il n’est pas à 100%. Cela fait trois semaines qu’il ne peut pas être avec nous. Il faudra voir en fonction des matchs, des adversaires et du jeu que l’on mettra en place. » Pour les prochains matchs, Sampaoli assure qu’il « y a le choix de joueur selon le système. Cela fait trois semaines qu'il ne peut pas être avec nous. On a beaucoup de matchs, il y aura des rotations. »