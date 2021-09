PSG Mercato : Une signature surprenante bientôt officialisée ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2021 à 09:25

Après un été particulièrement actif avec l’arrivée notamment de Lionel Messi, le PSG va devoir dégraisser afin de réduire sa masse salariale et tenir les engagements pris devant la DNCG. Mais aux dernières nouvelles, Leonardo préparerait une signature bien surprenante.

Le PSG voudrait prolonger le contrat de Leandro Paredes

Si l’information se confirme, c’est assurément une grosse surprise que préparent les dirigeants du Paris Saint-Germain. Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre un chèque de 47 millions d’euros, Leandro Paredes fait partie des joueurs dont le Paris Saint-Germain a voulu se séparer lors du dernier mercato estival afin d’équilibrer les comptes.

Mais aux dernières nouvelles, la donne pourrait finalement changer en ce qui concerne l’avenir du milieu de terrain de 27 ans. En effet, selon les informations de Calciomercato, Leonardo aurait entamé des négociations avec les représentants de l’international argentin en vue d’une prolongation de son contrat qui expire jusqu’en 2023.

« Le PSG travaille pour la prolongation de contrat du milieu argentin Leandro Paredes, en fin de contrat en 2023 », explique le média transalpin. Une prolongation tout aussi surprenante que celles de Layvin Kurzawa et Julian Draxler puisque depuis son arrivée, Paredes n’est toujours pas parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable chez les Rouge et Bleu.

La même source précise que sa très bonne relation dans le vestiaire avec Lionel Messi pourrait expliquer cette décision du PSG pour Paredes puisque Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo voudraient profiter de cette proximité entre les deux joueurs pour lever la troisième année en option incluse dans le contrat de la Pulga.

Mercato PSG : Leandro Paredes veut retourner à Boca

Formé à La Bombonera, Leandro Paredes n’a pas vraiment eu le temps de faire ses preuves sous le maillot du club de Buenos Aires. L’enfant de San Justo aimerait donc bien retourner à Boca Juniors avant la fin de sa carrière.

« J’aurais aimé jouer plus longtemps à Boca. Mais si j’étais resté, les choses n’auraient pas été les mêmes. Aujourd’hui, je suis heureux et j’ai encore un long contrat au PSG. C’est sûr que le moment arrivera où je penserai à revenir ou non. Mais cela dépendra aussi si la direction me veut ou non », avait confié Paredes au média Olé en juillet dernier.