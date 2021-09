ASSE : Un nouveau candidat au rachat de Saint-Étienne ?

Publié par Ange A. le 20 septembre 2021 à 10:52

La vente de l’AS Saint-Étienne fait de nouveau parler après la confirmation de l’intérêt du prince du Cambodge. Aux dernières nouvelles, Norodom Ravichak ne serait pas le dernier prétendant au rachat de l’ ASSE.

Encore un candidat au rachat de l’AS Saint-Étienne ?

L’AS Saint-Étienne est dans l’attente d’un nouveau propriétaire. Après plus d’une quinzaine d’années à la tête de l’ ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer s’apprêtent à passer la main. Les deux co-présidents ont déjà annoncé leur retrait des Verts. Un nouvel investisseur se fait d’ailleurs connaître depuis l’annonce de la vente de Saint-Étienne. Si jusqu’ici Olivier Makarian et le fonds Terrapin Partners étaient en lice pour le rachat des Verts, un nouveau candidat vient d’entrer en lice. Le prince cambodgien Norodom Ravichak a confirmé son intérêt pour le club ligérien. Il aurait déjà déposé une lettre de garantie bancaire de 100 millions d’euros. Outre ce prétendant, un autre candidat pourrait faire son apparition.

Un quatrième candidat « caché » pour la reprise de l’ ASSE

L’Équipe révèle en effet « la possible existence d’un quatrième candidat caché » dont l’identité n’a pas été dévoilée. Reste maintenant à savoir quand est-ce que ce prétendant entrera en lice pour le rachat de Saint-Étienne. Surtout au moment où une importante réunion avec KPMG, le cabinet mandaté pour la vente de l’ ASSE avec un objectif de valorisation à 60 millions d’euros, est annoncée ce mardi. Reste donc également attendues les conclusions de cette concertation.