Chelsea Mercato : Abramovitch prépare un gros coup en Turquie

24 mars 2022

Après avoir mis Chelsea en vente, Roman Abramovitch pourrait rebondir en Turquie. Il négocierait le rachat d’un club menacé de relégation en D2.

Abramovitch a investi à Chelsea par « pure passion »

Roman Abramovitch a décidé de vendre Chelsea en raison des sanctions dont il fait l’objet en Angleterre, en lien avec la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine. « Dans la situation actuelle, j'ai pris la décision de vendre le CFC, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du club », avait communiqué l’oligarque russe, proche du président de la Russie, début mars.

Quelques jours plus tard, le gouvernement britannique avait suspendu la vente du club et imposé des restrictions financières et sportives à la direction actuelle des Blues. Le club londonien a ainsi été interdit de recruter et de transférer des joueurs et également de prolonger des contrats. Démis de ses fonctions officielles à tête du Chelsea par la Premier League, Roman Abramovitch est aussi interdit de voyager dans le Royaume-Uni.

Contraint de céder le club champion d’Europe en titre et vainqueur de la dernière coupe du monde des clubs, le milliardaire russe n’a pas pour autant perdu la passion du football. Ce dernier avait souligné dans son communiqué officiel que le fait d'avoir investi des centaines de millions d’euros à Chelsea « n’a jamais été une question de business, ni d'argent pour lui, mais de pure passion pour le jeu et le club ».

L'ex-propriétaire de Chelsea négocie le rachat de Göztepe

Alors que les autorités britanniques encadrent en ce moment la vente des Blues à Londres, Roman Abramovitch serait sur le point d’acquérir un nouveau club en Turquie. D’après les informations de la télévision CNN Turk TV et du journal Fanatik, le proche de Vladimir Poutine négocie le rachat de Göztepe, un club qui lutte pour se maintenir dans l’élite turque. Les médias turcs évoquent un début des négociations entre le propriétaire du club basé à Izmir, Mehmet Sepil, et des représentants de l’homme d’affaires russe de 55 ans.