Mercato OM : La vente qui va changer les plans !

Publié par Gary SLM le 16 novembre 2021 à 20:25

L’actualité mercato de l’ OM s’annonçait calme en hiver, mais une vente devrait changer la donne. Boubacar Kamara pourrait va rapporter gros.

Mercato OM : La vente de dernière minute qui pourrait sauver le club

Après un mercato estival mouvementé lors duquel l’ OM a recruté pas moins de 10 joueurs, le marché des transferts de cet hiver s’annonçait calme en l’absence d’une vente importante de joueur. Malgré le plein de recrues, les performances du club phocéen sont en dessous des attentes. Le président Pablo Longoria, pour corriger la trajectoire, n’aurait pas été opposé à la mise à disposition d’une enveloppe pour recruter en attaque et en défense en janvier prochain. Il faut noter que le joueur qui marque le plus de buts à l’Olympique de Marseille est Dimitri Payet avec 6 buts. C’est donc la preuve que le secteur offensif de l’OM ne répond pas aux attentes après 13 journées de championnat Ligue 1.

Mais comment demander au propriétaire Frank McCourt de faire des efforts financiers supplémentaires lorsque les premiers n’ont pas été couronnés de succès ? Vendre un joueur est donc la seule façon de sauver le mercato hivernal de l’ OM. Boubacar Kamara pourrait être ce joueur bancable. En effet, le milieu défensif / défenseur central de l’Olympique de Marseille arrive à la fin de son contrat en juin prochain. Après ses nombreux refus des offres du club olympien pour la prolongation de son bail, il se dirige vers un départ gratuit à la fin de la saison, ce qui n’arrange pas l’équipe marseillaise.

Boubacar Kamara déterminé à quitter le club

Le départ de Boubacar Kamara du club marseillais est donc souhaitable au mercato hivernal, seule occasion pour le club d’encaisser un chèque en l’absence d’une prolongation surprise. L’Olympique de Marseille pourra se servir de cet argent pour se renforcer. Bonne nouvelle, tout converge dans ce sens puisque l’AC Milan, club intéressé par le joueur, serait prêt à faire un chèque à l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli contre un transfert dès janvier. Selon Calciomercato, le milieu de terrain est désormais complètement fermé à l’idée de poursuivre sa carrière chez le rival du PSG et Lyon. Il pense plus que jamais à un départ et donc sa vente par l’ OM au prochain marché des transferts est la seule occasion de faire entrer de l’argent dans les caisses de l’équipe phocéenne.

Un accord contractuel serait même déjà pratiquement bouclé entre le défenseur et le Milan AC pour une arrivée gratuite l’été prochain. Du côté du club italien, les dirigeants espèrent une vente de l’Ivoirien Franck Kessié pour anticiper l’arrivée du joueur de l’OM sous les couleurs de leur maillot. La crainte des dirigeants milanais est l’arrivée d’autres clubs sur le dossier avant la fin de saison. Le Bayern Munich, Manchester United, l’Atletico Madrid, Tottenham et même la Juventus Turin ont déjà étudié l’idée de recruter le joueur de l’entraîneur argentin.

Transfert de Boubacar Kamara, ce qui fait courir le Milan AC

En réalité, Boubacar Kamara rêve de rejoindre un grand club européen régulièrement présent en Uefa Ligue des champions. Aussi peu que des équipes comme Liverpool FC, le Paris Saint-Germain ou le FC Barcelone se présenteront, son départ à Milan sera compromis, ce qui explique la volonté des responsables italiens de finaliser son dossier au plus vite.