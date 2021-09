PSG Mercato : 2,3M€, Leonardo tente le coup pour un futur crack !

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2021 à 17:25

Leonardo continue de prospecter un peu partout dans le monde afin de dénicher de nouveaux talents pour le PSG. Aux dernières nouvelles, le directeur sportif serait sur les traces d’un futur crack espagnol.

Leonardo surveille un jeune crack de 20 ans

Après un été particulièrement animé avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain veut continuer à se renforcer lors des prochaines périodes de recrutement. Si les noms de Franck Kessié (AC Milan), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Paul Pogba (Manchester United), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Mohamed Salah (Liverpool) sont régulièrement associés aux Rouge et Bleu, Leonardo scruterait aussi le marché des jeunes talents qui ne sont pas encore révélés au grand public.

Selon plusieurs sources, notamment le média Teamtalk, Leonardo surveillerait avec attention la situation d’Adrian Bernabé. Déjà considéré comme un crack, le milieu de terrain espagnol est actuellement lié à Parme où il est arrivé librement durant l’été en provenance de Manchester City. Formé au FC Barcelone, le joueur de 20 ans avait rejoint Manchester City en juillet 2018. En quête de temps de jeu, il a quitté les Citizens pour rejoindre Parme. Leonardo serait déjà en contact avec son entourage en vue d’un transfert en janvier ou durant l’été 2022. Selon la publication anglaise, le PSG pourrait l’acheter cet hiver et le laisser en prêt à Parme. Toutefois, l’affaire est encore loin d’être dite et le vice-champion de France en titre n’est pas seul sur le dossier.

Mercato PSG : Adrian Bernabé a la cote

Débarqué gratuitement le 7 juillet dernier, Adrian Bernabé dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024. Mais le natif de Barcelone ne devrait pas faire long feu à Parme puisque de grosses écuries fortunées seraient prêtes à le recruter dès cet hiver. Teamtalk rapporte en effet qu’en dehors du Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin, le FC Barcelone et Liverpool se seraient également rapprochés de l’entourage de l’international espagnol des moins de 18 ans pour évoquer un éventuel transfert. Le site spécialisé Transfermarkt évalue Adrian Bernabé à 2,3 millions d’euros, mais vu la qualité de ses courtisans, son club pourrait réclamer un montant bien plus important pour le laisser partir.