OM : Le dernier message poignant de Malleville pour Bernard Tapie

Publié par JEAN-LUC D le 21 septembre 2021 à 06:07

Emblématique supporter de l' OM, René Malleville est décédé ce week-end dès suites d’un cancer. Mais la veille de sa disparition, le célèbre fan de l’Olympique de Marseille a envoyé un message à Bernard Tapie, ancien mythique président du club phocéen.

Malleville : « Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss »

Le célèbre supporter marseillais René Malleville est décédé à l’âge de 73 ans, ce dimanche en début d’après-midi. Le vélodrome a réalisé une minute d’applaudissement afin de saluer sa mémoire, et son nom a été scandé lors de la réception du Stade Rennais (2-0). À la veille de son décès, l’irréductible fan du club de la Canebière a reçu la visite de Stéphane Tapie, fils de l’ancien président marseillais, Bernard Tapie.

« Stéphane Tapie, fils de Bernard, s'est entretenu une dernière fois avec René Malleville la veille de sa disparition, samedi, révèle aussi RMC. "Je suis épuisé, lui a-t-il confié. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible », lâche l’ancien syndicaliste 24 heures avant de rendre l’âme. Le boss, lui, se bat également contre un cancer de l’estomac depuis 2017. Quant à René Malleville, il a reçu une belle attention de la part de la famille Tapie.

OM : Le très beau geste de la famille Bernard Tapie

Depuis l’annonce du décès de René Malleville, de nombreuses personnalités proches du club lui ont rendu hommage. Et la famille Tapie a même fait un geste fort pour remercier l’intrépide supporter de l’Olympique de Marseille pour sa passion. Selon RMC Sport, les Tapie ont offert une réplique de la Ligue des Champions aux proches du défunt pour que ce dernier soit enterré avec.

Pour rappel, l’OM reste jusqu’à ce jour le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. L'ancien chroniqueur du site Le Phocéen tenait une relation particulière avec la famille Tapie depuis plusieurs années. Malleville sera donc enterré avec une réplique de la Ligue des champions, remportée par l’OM en 1993.