OM : Grosse tension à Marseille après un article polémique

Publié le 29 décembre 2020 à 18:15

La cote de popularité de Jacques-Henri Eyraud à l'OM n'est pas prête de décoller ! Après ses propos sur les salariés-supporters dont il ne veut plus à l'Olympique de Marseille, le président phocéen a provoqué la colère des supporters. Dans un article de La Provence, d'anciens collaborateurs s'en sont pris à JHE, révélant ses méthodes en interne. Et la grogne continue de monter.

OM : Jacques-Henri Eyraud se moquerait de René Malleville

Les récents propos de Jacques-Henri Eyraud font polémique du côté de Marseille. Après avoir déclaré qu'il trouvait que des employés supporters de l'OM au sein du club nuisaient au bon travail, le président marseillais a dû faire face à une première fronde des supporters. Les choses ne se sont pas arrangées ce mardi alors que La Provence publiait un article dans lequel d'anciens collaborateurs de JHE tiraient à boulets rouges sur le président du club. Les moqueries seraient fréquentes et l'une des cibles favorites de Jacques-Henri Eyraud serait René Malleville, supporter historique de l'OM. "Il l'imite et le surnomme le Monsieur rougeaud qui hurle devant les caméras", écrit le quotidien régional.

La réponse cinglante du supporter historique

Des moqueries qui ne sont pas du tout du goût du principal intéressé, qui a répondu au président de l'OM sur Twitter. "Je suis dans mon petit village avec ma femme, tranquille. Je me réveille, j’allume les réseaux sociaux et je vois que M. Jacques-Henri Eyraud se permet de dire des choses sur mon compte..., a écrit René Malleville. Je tiens à remercier Alexandre Jacquin (journaliste de La Provence, ndlr), mon ami, d’avoir mis cette page et démontré que les journalistes à Marseille, ils en ont ! Je vais te dire Jacques-Henri Eyraud, je suis l'OM depuis 1958, 1959, j’ai connu 26 présidents, 69 entraîneurs, on les a oubliés pour la plupart mais moi, je suis encore là. Et toi, j’espère que tu ne seras plus là dans pas longtemps mais moi et les supporters, on sera toujours là. Le jour où je meurs, je mourrai supporter de l’Olympique de Marseille. Et toi qui te permets de critiquer les supporters, dire des trucs « je ne veux pas de Marseillais, il y en a trop dans le club », tu es vraiment le pire président que j’ai connu sur vingt-six. Tu as compris ? J’en suis presque à demander le retour de Vincent Labrune. Labrune, à côté de toi, c’est le Einstein des présidents de l'OM." Comme à son habitude, Malleville n'a pas gardé sa langue dans sa poche pour répondre au président de l'OM et reçoit le soutien de nombreux supporters sur les réseaux sociaux.













Par Matthieu