OM : Le geste magnifique en hommage à René Malleville

Publié par Thomas le 20 septembre 2021 à 18:05

Auteur d’un début de saison remarquable, l’ OM sort d’une victoire étincellante contre le Stade Rennais 2-0. Malgré cette très belle dynamique, les Olympiens ont appris ce dimanche le décès de leur supporter numéro 1 René Malleville, des suites d’un cancer. La famille de "René" a néanmoins reçu un cadeau très spécial de la part d’une des familles les plus influentes du football.

OM : La famille Tapie offre la Ligue des champions 93

La nouvelle avait de quoi peiné le football français, et plus particulièrement les supporters marseillais. Grande figure du Stade Vélodrome, révélé par son franc parlé légendaire, René Malleville nous a quitté ce dimanche, des suites d’un cancer. Depuis hier, les hommages se succèdent, à commencer par le club phocéen qui a immédiatement fait part de sa peine sur son compte Twitter. « Bien plus qu’un supporter. C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de René Malleville. »

L’ancien conseiller municipal et syndicaliste, devenu au fil des années une personnalité médiatique, va recevoir dans les prochains jours un cadeau bien spécial, comme l’avance RMC Sport. Selon le média, la famille de Bernard Tapie va offrir une réplique de la Ligue des champions 1993 aux proches de René Malleville pour que ce dernier puisse être enterré avec. Président emblématique de l’ OM de 1986 à 1994, Bernard Tapie est rentré dans les annales du football français, en remportant la plus prestigieuse des compétitions européennes en 1993.

Son fils Stéphane s'était entretenu avec "René" la veille de sa mort. Lors de cette rencontre, ce dernier lui aurait fait part de son pessimisme quant à sa maladie. "Je suis épuisé, lui a-t-il confié. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible." Un très beau geste, en guise de dernier remerciement pour celui qui donnait son temps, son énergie et son âme pour l' OM.