OM : Dur dur pour Marseille, René Malleville à un cancer !

Publié par Gary SLM le 18 août 2021 à 21:59

Ne pas connaitre René Malleville est la preuve d’une connaissance limitée de l'environnement de l’ OM. Ce grand fan du club phocéen est victime d'un cancer.

Supporter de l'OM : René Malleville a un cancer

Supporter de la première heure de l’Olympique de Marseille et chroniqueur, mais aussi politicien, René Malleville colle pratiquement à l’image du club phocéen. Cet homme passionné par le football et le club de son cœur n’a pourtant pas le cœur en joie ces derniers temps. Malgré son caractère de bon vivant, homme prompt à vous déchirer de rire aux premières paroles, il est atteint d’un cancer.

L'annonce de la mauvaise nouvelle

Ce membre des « Yankees », groupe de supporters de l’OM du virage Nord du stade Vélodrome, a annoncé la terrible nouvelle de sa maladie sur sa page Facebook. « Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup. Merci encore les potos. »

Cette triste nouvelle a rapidement fait le tour des fans de l’équipe phocéenne qui commencent par milliers à envoyer des forces à leur camarade de passion. Les nombreux groupes de supporters de l’Olympique de Marseille ont commencé à relayer l’information pour mobiliser davantage les fans autour de René Malleville, une des icônes de l’OM dans les tribunes, un des capitaines du 12e homme.