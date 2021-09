Mercato PSG : Zinédine Zidane contacté par le Paris SG !

Publié par Gary SLM le 21 septembre 2021 à 09:35

L’avenir de Mauricio Pochettino au PSG s’assombrit. Les Qataris, propriétaires du club, ont déjà contacté Zinédine Zidane pour le remplacer.

Mercato : L’option Zidane activée par les dirigeants du PSG

C’est une marche irréversible au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ne devrait pas durer dans ses fonctions d’entraîneurs du club de la capitale. Le technicien argentin n’est pas convaincant et pourrait même créer de grosses tensions dans le vestiaire du club de la capitale.

Pas spécialement fans de ses états de services, même de son honorable parcours sur le banc de Tottenham, les décideurs du PSG ont déjà activé leur plan B de ses derniers mois, à savoir Zinédine Zidane. Le Marseillais n’occupe aucun poste depuis son départ du Real Madrid. Prêt à reprendre du service, il attend un projet à sa dimension pour se relancer.

Avec l’arrivée de Sergio Ramos et de Lionel Messi au PSG, club qui comptait déjà Neymar, Di Maria et surtout Kylian Mbappé dans ses rangs, on peut dire que le tapis est bien dressé pour accueillir un des meilleurs entraîneurs du monde. Eduardo Inda le dit, la manoeuvre pour faire venir Zizou au Paris Saint-Germain est lancée.

Ce directeur du média espagnol OK Diario affirme dans l'émission "Chiringuito" que le Français est bien le choix des Qataris. Mieux, ils l’auraient déjà contacté dans l’optique de le bombarder à la place de Mauricio Pochettino qui va au-devant de grosses tensions avec Lionel Messi.

Faire venir Zizou pour retenir Mbappé

L’autre raison du choix des Qataris est la prolongation de Kylian Mbappé. On connait l’admiration de l’attaquant Bondynois pour Zidane qui a longtemps été son idole. Le rejoindre au Real Madrid était une des raisons de son non à une prolongation de contrat avec le Paris SG. Faire venir la légende du foot français au Parc des Princes serait un argument non négligeable pour les dirigeants dans leurs manoeuvres pour convaincre Mbappé de rester.

Les prochains matchs du PSG seront l’occasion pour Mauricio Pochettino de prolonger encore un peu plus son séjour sur le banc du club. En cas de deux à trois revers dans les dix prochains matchs à venir, il en sera déjà terminé de son règne sur le banc parisien. ​

Il faut dire que le temps presse pour les dirigeants du Paris Saint-Germain dans le dossier Mbappé. Personne au Qatar ne veut prendre le risque de le laisser arriver au mois de janvier sans avoir prolongé, sachant qu'il aura le droit de signer un pré-contrat avec le club de son choix à six mois de la fin de son bail actuel.