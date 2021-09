OM : Arkadiusz Milik, la date de son retour enfin connue !

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2021 à 19:50

Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraineur de l’ OM, Jorge Sampaoli, a annoncé une bonne nouvelle pour Arkadiusz Milik, éloigné des pelouses depuis plusieurs mois.

OM : Sampaoli donne les nouvelles d’Arkadiusz Milik

Attaquant prolifique de l’ Olympique Marseille, Arkadiusz Milik n’a toujours pas frôlé les pelouses de la Ligue 1 cette saison en raison d’une grande blessure au genou. S’il a repris l’entrainement collectif avec l’OM, l’avant-centre polonais n’a toujours pas disputé une seule rencontre sous le maillot phocéen depuis mai dernier. Et si l’Olympique de Marseille s’en sort plutôt bien sans lui, les nombreux supporters marseillais ont hâte de voir leur « grantatakan » enfiler à nouveau la tunique de l’ OM. Et cela ne saurait tarder.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a en effet apporté quelques précisions sur l’état de santé de son attaquant. « Le médecin qui l'a opéré m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour », a confié le coach argentin dans des propos rapportés par RMC Sport.

Arkadiusz Milik de retour face au RC Lens

Privé de son attaquant polonais, Jorge Sampaoli a dû s’adapter en alignant Dimitri Payet en faux 9 depuis la reprise des compétitions. Le jeune joueur, Bamba Dieng a également profité de son absence pour marquer les esprits à Marseille. Le buteur sénégalais a inscrit 3 buts lors des deux derniers matchs de l’OM en Ligue 1. Par ailleurs, l'Olympique de Marseille a « nécessairement besoin de faire tourner » son équipe afin de « maintenir le rythme » et le retour d’Arkadiusz Milik sera un véritablement soulagement pour Marseille.

Jorge Sampaoli a annoncé ce que le Polonais serait absent pour le déplacement à Angers, ce mercredi soir. Mais Milik devrait être opérationnel pour la réception du RC Lens, prévue dimanche prochain au Vélodrome. « Sur le court terme, c'est encore un risque de le faire jouer. On pensait qu'il jouerait demain (contre Angers), mais ça ne sera pas le cas. On espère qu'il pourra être présent dimanche et jouer quelques minutes (contre Lens) », a indiqué Sampaoli.