OM Mercato : C’est confirmé, signature imminente pour Dieng !

Publié par Timothée Jean le 16 septembre 2021 à 02:05

Étincelant lors de la victoire face à l’AS Monaco, Bamba Dieng est sur le point de signer un nouveau contrat avec l’ OM. Son représentant, Bocar Seck, vient de confirmer la nouvelle.

OM Mercato : Bamba Dieng va prolonger à Marseille

Profitant des absences d’Arkadiusz Milik et de Dimitri Payet, Bamba Dieng a livré une énorme prestation face à l’AS Monaco le week-end dernier. Pour sa première titularisation à l’ OM, l’attaquant sénégalais a inscrit un doublé, permettant au club phocéen de s’imposer 2-0 face aux Monégasques. Cette prestation spectaculaire du joueur de 21 ans a été remarquée par les observateurs, mais aussi par la direction de l’ OM, qui compte prolonger le bail de sa nouvelle pépite.

Le timing est donc absolument parfait pour Bamba Dieng pour négocier une belle revalorisation salariale à Marseille. Interrogé par à l’APS, l’agent du joueur sénégalais a d'ailleurs avoué que les négociations avec la direction de l’Olympique de Marseille vont bon train et que les positions se rapprochent pour une révalorisation salariale.

« Nous avons eu déjà plusieurs rencontres, celle de mardi devait se tenir vendredi dernier. Les négociations vont se poursuivre autour d’une revalorisation salariale et une prolongation du contrat. Il pourrait prolonger d’un ou deux ans selon des modalités qui sont actuellement en négociation », a confirmé Bocar Seck.

Bamba Dieng, les précisions de son agent

Toutefois, Bocar Seck a fait une mise au point sur ce dossier, expliquant que l’ OM n’a pas attendu son doublé face à l’ASM pour tenter de blinder le jeune joueur. Les négociations entre les deux parties étaient déjà engagées depuis plusieurs semaines. « Franchement ça n’a rien à voir et aussi bien à l’OM que nous ses proches, on le savait capable de réussir de telles prouesses, a assuré l’agent. Oui, son doublé a eu un impact immense à Marseille où je me trouve et c’est sûr que ça attire les regards, mais ce n’est pas entré en ligne de compte au sujet de cette rencontre. C’est vrai que certains supporters de l’OM se demandent encore où les dirigeants sont allés le prendre », a expliqué son agent. Arrivé en octobre 2020 en provenance de Diambars, Bamba Dieng est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM.