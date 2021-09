PSG Mercato : Lewandowski dévoile sa prochaine destination !

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2021 à 05:05

Robert Lewandowski figure sur la liste des priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain. À la faveur de la cérémonie de la remise du Soulier d’Or, l’attaquant du Bayern Munich a fait le point sur sa situation à deux ans de la fin de son contrat.

Lewandowski : « je suis à 100 % avec le Bayern »

Débarqué librement en juillet 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski dispose d’un engagement court jusqu’en juin 2024. Selon plusieurs médias allemands, l’international polonais nourrit le secret espoir de s’offrir un nouveau challenge avant de mettre un terme à sa carrière. Susceptible de perdre Kylian Mbappé l’été prochain, le Paris Saint-Germain serait prêt à faire ce qu’il faut pour le récupérer. Sas compter le Real Madrid qui est également annoncé sur les traces du joueur de 33 ans. Toutefois, Lewandowski reste calme et serein en ce qui concerne son avenir.

« S'il est possible que je quitte la Bundesliga pour jouer dans un autre pays ? C'est une question que j'entends depuis des années, mais je n'ai rien en tête. Je joue contre ces équipes en Ligue des champions, où nous pouvons montrer notre niveau contre elles. Je suis à 100 % avec le Bayern. Naturellement, il y aura toujours des spéculations, mais je ne m'en occupe pas », a déclaré le serial buteur du Bayern Munich dans des propos rapportés par EFE. Cela tombe bien puisque le club allemand non plus n’a aucune envie de se séparer de son meilleur atout offensif.

Robert Lewandowski vers une prolongation ?

Avant l’ouverture du mercato estival passé, le nom de Robert Lewandowski était associé au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, à Chelsea et Manchester United. Finalement, le meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga sur une saison n’a pas bougé du Bayern Munich. Une position qui n’est pas prête de s’arrêter selon Karlheinz Rummenigge. En effet, l’ancien président du Conseil Directif du club bavarois avait annoncé en juillet dernier que le Soulier d’Or 2021 va poursuivre son aventure au Bayern bien au-delà même de la fin de son engagement initial.

« Avec Lewandowski, vous avez le meilleur avant-centre du monde. Haaland est le deuxième meilleur. Je pense que le Bayern souhaite que Robert reste après l’expiration de son contrat en 2023 », expliquait Rummenigge. Le Paris SG est donc fixé pour le numéro 9 du champion d’Allemagne en titre.